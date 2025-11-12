"Скоро введут сборы на воздух". Блогеры – о новом "налоге на гаджеты"

Не успели россияне смириться с резким повышением утильсбора на импортированные в страну автомобили, который приведет к их подорожанию на тысячи и десятки тысяч долларов, как Минфин внес на рассмотрение правительства новую дань – так называемый "технологический сбор".

Как и в случае с утильсбором, на бумаге его цель выглядит благой: помочь развитию отечественной индустрии электроники, на годы отстающей от Запада. В реальности, не сомневаются эксперты и обычные потребители, речь идет об очередной попытке залатать дыры в бюджете, образовавшиеся в результате траты денег на войну и перекоса экономики от гражданских отраслей в сторону оборонной промышленности.

Газета "Ведомости" пишет, что плательщиками нового сбора будут и импортеры электроники, и внутренние производители – поскольку последние все равно делают свою продукцию по большей части из импортированных комплектующих, в первую очередь китайских. Тем не менее, российские компании, которые попадут под новый "налог на гаджеты", якобы смогут получать от властей меры поддержки, увеличивая степень локализации производства.

По оценке депутата Госдумы Андрея Свинцова, заместителя председателя комитета по информационной политике, новый сбор может привести к подорожанию техники на 3-5%.

Другой депутат, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев, предрек российским властям "социальный взрыв" из-за введения "технологического сбора".

"Извините, тогда если хотите социальный взрыв получить – получите. Потому что зарплата до 100 тыс. растет у нас далеко не у всех. Это только военно-промышленный комплекс и армия, там повышается зарплата. А я вижу в своем нищем регионе, в Калмыкии, там как стояла зарплата, так она и стоит, она ничуть не растет. А цены, как в Москве, так и в Калмыкии растут одинаково", – цитирует слова Арефьева RTVI.

Сложно согласится со словами Арефьева о "социальном взрыве" после провала протестов против пенсионной реформы или скудных акций против того же утильсбора, но новость о введении "технологического сбора" – несмотря на то, что оно запланировано только на осень 2026 года – уже сейчас вызвала целый спектр эмоций у пользователей соцсетей.

Андрей Никулин

Уже согласованное и решенное серьезное повышение в следующем году размеров "утильсбора", а так же заявленный "технологический сбор" с электроники и бытовой техники, а так же целый набор разнообразнейших "изменений и реформ" налоговой системы, где общее - рост объема взимаемых с населения и бизнеса податей - наглядно демонстрируют редким оптимистам, что никаких надежд на изменения к лучшему быть не может. По крайней мере на краткосрочном треке и в рамках готовящегося для населения будущего.

Если бы разговоры о возможном перемирии и хотя бы частичном снятии санкций воспринимались в горних властных высях всерьез, то не создавалась бы столь мощная, разветвленная и глубоко эшелонированная система выкачки из пластов "глубинного народа" тех крох и капель благосостояния, которые случайно попали на него в "тучные годы". Система, призванная компенсировать продолжающееся сокращение объемов внешней торговли и выпадающие от текущих и новых санкций доходы. И фиксирующая новую реальность, где в "темное будущее" страна будет призвана двигаться на подножном корму, на самообеспечении в рамках идей нового чучхе. От широты душевной подаренных нашими "северокорейскими друзьями".

Разговоры о том, что новые сборы с бытовой техники и электроники призваны помочь "отечественным производителям" сродни заезженным уже тезисам о помощи "утильсбора" для родного автопрома. Эффект будет примерно таким же, хотя кого-то новые расклады, безусловно, обогатят. Но главная здесь задача - пополнять казну, которая, согласно расчетам авторов, будет продолжать пустеть и, одновременно, щедро оплачивать счета на "оборону и безопасность".

Не может быть "оттепели" с растущими ограничениями на внешнюю торговлю, тем более с "белыми интернет-списками" и усилением изоляционизма в государственной политике и идеологии. А все эти тренды только усиливаются.

Так что стоит готовиться к дальнейшим заморозкам, новости неприятные, но кто предупрежден тот, по крайней мере, вооружен. В принципе грядущие перспективы постепенно становятся очевидными даже для тех, кто проявлял редкий оптимизм с лета 22-го по 24-й, нежась под каплями золотого дождя, пролившегося в виде резко усилившихся денежных интервенций на экономику. Золотой был дождь, да не тот и даже его теперь приходится возвращать по капле и под роспись. Потому что времена предстоят суровые и начальство уже определилось, за чей счет будет их преодолевать.

Телеграм-канал "Временное правительство 2.0"

"Утильсбор для стиральной машины" – правительство определилось с механизмом нового налога на импортную электронику, который будет называться "технологический сбор". Соответствующие поправки уже разработаны Минпромторгом Антона Алиханова и внесены в правительство Минфином Антона Силуанова, "техносбор" должен вступить в силу с сентября 2026 года. Платить новый сбор будут импортеры электроники и любой другой техники, где есть микроэлектронные компоненты. Это может быть бытовая техника, гаджеты и ноутбуки, промышленное оборудование и т.д. Также плательщиками сбора станут и внутренние производители. Сперва под сбор попадет готовая продукция, а затем и просто электронные компоненты. Чиновники говорят, что ставка сбора будет "терпимой" и не превысит 5 тысяч рублей для одной единицы техники. Но это поначалу. Перечень товаров, облагаемых "техносбором", определит правительство. Заявляется, что сбор затронет те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. На практике - это почти все категории. Помимо введения сбора власти обяжут импортеров и производителей электроники обязательно маркировать ее в системе "Честный знак", с уплатой всех соответствующих налогов, пошлин и сборов. Официально заявляется, что это нужно для защиты отечественной промышленности. На практике - это очередной шаг к удешевлению труда россиян. Вся техника подорожает, реальная покупательная способность населения снизится. И, да - это далеко не последний новый налог, который придумает правительство в ближайшие месяцы и годы.

Георгий Башилов

Не жили хорошо - нечего было и начинать.

Налог на неэффективность государства на собственное население?

Udjin Kugel

Сбор на сбор на сбор на сбор.

Асан Кадыров

Минпромторг путинской России решил порадовать россиян: в 2026-м году со всех продаваемых гаджетов начнут взимать "технологический сбор", который прилично увеличит цену гаджетов. Это не считая других налогов, повышения НДС, утильсбора, налога на ноутбуки и прочего-прочего. Скоро выедут сборы на воздух и дождь, как в "Чиполлино".

Андрей Пивоваров

Новый сбор на технику объясняется, конечно же, желанием помочь отечественному производителю и коснется лишь импорта. Но на практике за повышением цен на завозимое всегда поднимают цены и местные производители. Яркий пример – машины, после повышения утильсбора Автоваз также поднял цены. Ну и вопрос, конечно, куда пойдут эти деньги. Мы много слышали про целевые налоги, "маркированные деньги", но никогда это не работало. И в то, что эти налоги пойдут на войну, уверены даже те, кто получает информацию из телевизора.

Anna Karelina

Я правильно понимаю, что для развития отрасли надо обложить производителя дополнительным налогом? Это, кажется, новое слово в экономике.

Надежда Яцык

Ну штош.

Наши придумали очередной способ отъема денег у населения. "Технологический сбор". Подробности можно прочесть в Ведомостях.

Это значит, что любая единица товара, в которой есть электроника, будет обкладываться дополнительным сбором. Любая единица. Независимо от того, где она произведена. Та, что у нас - тоже. Ставка - до 5 тысяч рублей, ДО, но от этого не легче. Потому что, мы же с вами понимаем, что не подорожает - ну не знаю там.. молоток. А калькулятор и кофеварка, телефон и мультиметр, стиралка и аккумуляторная пила.. в общем, всё, куда ни ткни - подорожает все.

Это я к тому, что я, например, хотела купить аккумуляторную китайскую мойку для машин тыщи за три, но думала - к новому сезону. Но, пожалуй, куплю зимой. Потому как ОЗОН тоже озверел, у него сейчас наценка выше 40% на товар (наша компания торгует через озон, так что это не агенство ОБС, а вот поверьте). Ща прижмут ипешников, и понесется душа в рай.

Так что если в планах было что-то прикупить - так вы это. Того. Прикупайте, короче. Не ждите.

Дмитрий Милин

Мы, производители радио- и микроэлектроники этого НЕ просили. Это бюрократы собирают деньги на свои "попильные" проекты, которые опять закончатся феерическим провалом! А мы отечественные производители тоже будем платить бюрократии ДАНЬ!

Irina Spirov

Скупой платит дважды, дурак – трижды, а население – постоянно.

Телеграм-канал "Это Пронько"

Технологический сбор в России будут вводить поэтапно – Минпромторг. Там считают, что это позволит бизнесу адаптироваться, а государству – отладить механизм. В министерстве добавили, что сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей.

Простите, какие смартфоны выпускаются в России?

Про государство и бизнес "слуги" вспомнили, а российского потребителя, кто защитит от "произвольных поборов"?!

Принимаются такие решения государством для всенародного счастья. За счет этого самого народа.

Николай Свиркин

Прочитал эту новость и прихренел. С импортеров и так дерут три шкуры, половина бюджета практически формируется с налогообложения импортных товаров. Это и таможенные сбор, импортная пошлина, НДС, экологический сбор, утилизационный сбор, ПЛАТОН. А тут ещё и технологический сбор, которым обложат те товары, которые у нас не производят, или производят в незначительных количествах. А это и компьютеры, телевизоры, смартфоны и т.д. Да и не может одна маленькая, бедная, и технологически отсталая страна все производить, от самолетов до процессоров, это не под силу практически ни одному государству. Поэтому то и всюду засады: в самолетах, машинах кораблях. Англия вот уже десятилетиями не производит сама телевизоры и не парится.

Многие в связи с новым сбором вспоминают утильсбор на автомобили, который скоро снова повысится и сделает подержанные машины, ввозимые из-за рубежа, на сотни тысяч рублей дороже. Акции протеста против нового "утиля" власти успешно купировали. Выйдут ли россияне протестовать против "налога на гаджеты"?

Олег Сырочев

Утильсбор схавали? Ловите новинку!

Константин Гладиков

Таааак.

Дочка успела поменять машину. Теперь она дороже на 500000 р.

Мне нужно успеть поменять телек.

Денис Сиденко

"Добрые" новости для импортеров и, как ни странно, производителей.

Минфин решил, что больную экономику надо лечить сборами.

Вам не нравился утильсбор? Вы полюбите его!

В России с 1 сентября 2026 года могут ввести новый "технологический сбор", соответствующее предложение внес на рассмотрение правительства Минфин. Под него попадут как импортеры, так и местные производители. Пока перечень продукции только разрабатывается, но можно предположить по самой формулировке, что туда подпадет всё что связано с электроникой.

Но чтоб этого не показалось мало - летом, в планах Минпромторга ввести некий "промышленный сбор". По аналогии с утильсбором. Но на промышленное оборудование. Да - и на импорт и на производство внутри страны. Предполагалось, что средства, которые будут взимать с производителей и импортеров промышленной продукции, пойдут в спецфонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности. Каких - понятно. Глава министерства Антон Алиханов говорил, что на первом этапе сбор может коснуться продукции в радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности.

Что ж, посмотрим, насколько сборы и припарки вылечат пациента с переломами, перитонитом и циррозом в терминальной стадии. Главное, в таких случаях - верить.

Стройте свои бизнес-стратегии осознанно, с учетом будущих ограничений и особенностей.