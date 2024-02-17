Борис Надеждин подал в Верховный суд новый иск к ЦИК

Борис Надеждин подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает отказ в регистрации на выборах президента России.

В иске политик просит суд отменить решение Центризбиркома об отказе в регистрации и обязать комиссию зарегистрировать его на выборах президента. Верховный суд назначил заседание на 21 февраля, сообщили в пресс-службе Надеждина.

15 февраля Верховный суд отклонил два иска политика к ЦИК. Один из них касался оспаривания формы списка сборщиков, другой – оспаривания формы ведомости.

В первом иске Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи избирателей, прописанных в других регионах. ЦИК России забраковала, по выражению Надеждина, "огромное количество подписей" именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей.

Второй иск Надеждина касался формы ведомости проверки подписанных листов, в которой отсутствует заключение эксперта-почерковеда.

Надеждин был единственным кандидатом на пост президента России, занимающим антивоенную позицию и выступающим против политики нынешнего президента Владимира Путина. 8 февраля, ЦИК отказала Надеждину в регистрации, обнаружив в его подписях более 15% брака при допустимых 5%.

Электоральные эксперты уже много лет критикуют сбор подписей как основание для допуска к выборам из-за возможности снять кандидата по формальным причинам.

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам. В ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

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