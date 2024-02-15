Верховный суд не удовлетворил два иска Надеждина о проверке подписей

Верховный суд России не удовлетворил два иска бывшего кандидата на пост президента Бориса Надеждина.

В первом иске Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи избирателей, прописанных в других регионах. Ранее ЦИК России забраковала, по выражению Надеждина, "огромное количество подписей" именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей. Иными словами, листы с подписями хабаровчан, заверенные сборщиком из Москвы, ЦИК отбраковывала.

Надеждин настаивает, что в этом случае ЦИК превысила свои полномочия, так как закон не требует от сборщика получать нотариальные заверения в каждом регионе, избиратели из которых ставят подписи.

Представитель ЦИК назвал позицию Надеждина "нелогичной" и заявил, что требования комиссии к документам "законны и обоснованны". Суд встал на сторону ЦИК.

Второй иск Надеждина касался формы ведомости проверки подписанных листов, в которой отсутствует заключение эксперта-почерковеда.

Надеждин собирается обжаловать оба решения. Кроме того, завтра Надеждин планирует подать в Верховный суд третий иск — об оспаривании решения ЦИК отказать ему в регистрации на выборах президента России.