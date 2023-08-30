"Боятся даже мертвого". Рунет о тайных похоронах Пригожина

Вопрос, где и когда состоятся похороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, долго оставался без ответа – предполагалось, что это произойдет в среду 30 августа, но точной даты не называл никто.

Накануне у нескольких кладбищ в Санкт-Петербурге дежурили полицейские наряды и паслись журналисты в надежде первыми узнать о похоронах, что стало поводом для иронических комментариев.

Владелец Кумирницы

Говорят, в Питере сразу несколько похорон пригожина. Даже Пивицавалерия не знает, какие из них не фейковые. Безутешные вагнеровцы мечутся по всему городу.

PS это якобы вообще тест-драйв, его и не хоронят вовсе.

Олег Пшеничный

Через силу слежу за эпопеей Пригожина. И если личная путинская эпопея – это антимиры и жизнь подземных королей, человеческая и общественная аномалия, то вся пригожинская история – это вообще что такое? Это уже какое-то четвертое измерение зла, разложения и хтони. И его конец, а теперь сюрреалистические похороны в масштабах всех кладбищ и без того сюрреалистического Питера, это что-то нечто, чему трудно и название подобрать.

Вечером 29 августа стало известно, что Пригожина похоронили в тот же день на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге – в закрытом режиме, без почетных гостей и прессы.

Сергей Марков

Прощание в закрытом формате. Как родственники хотели. А российская власть никак себя не проявила. Пригожин? А кто это такой?

О том, что Путин на похороны Пригожина не придет, накануне заявил Песков. Комментаторы ничего другого и не ждали.

Илья Вайцман

Путин не поехал в ЮАР, путин не поедет на саммит G20, путин не поедет на похороны Пригожина, туда не поедет, сюда не поедет...

Скажите пожалуйста, а хоть на собственных похоронах он присутствовать планирует, или опять Лаврова пошлет?

Александр Рыклин

"Путина не будет на похоронах Пригожина"...

А Пригожин на похороны Путина наверняка придет...

Альфред Кох

Я, честно говоря, с самого начала был уверен, что Путин не приедет на похороны Пригожина. Уж больно двусмысленным было бы его присутствие на них. Гораздо интереснее то, что покойному не были отданы воинские почести, которые положены при погребении всякому Герою России.

Отсутствие почестей отмечают во многих комментариях.

Кирилл Шулика

Некоторые спрашивают, почему Пригожина хоронили без воинских почестей, несмотря на то, что он Герой России.

Но указ о присвоении высшего звания секретный. И кто знает, просто мы не в курсе всего порядка, может и воинские почести были секретными.

Но вообще такие похороны войдут в историю, как символ эпохи. В эпоху застоя вошли в историю похороны Высоцкого, там отличное описание Юрия Любимова, в том числе и поведения полиции, а в нынешнюю эпоху похороны Пригожина.

Кто-то украсил могилу стихотворением Иосифа Бродского.

Андрей Мальгин

Композиция на могиле Пригожина: простой деревянный крест, а также в позолоченной раме стихотворение Иосифа Бродского "Натюрморт".

Авторы пропригожинских телеграм-каналов возмущаются тем, что народу не дали проститься со своим героем.

Русский аванпост

В общем, судя по последним сообщения и детективу с поиском похорон Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина можно сказать следующее.

Слабо верится, что это только лишь "пожелания родственников". Потому как близкие и родные могут только гордиться своими Героями, погибшими патриотами Родины, их популярностью в народе.

Читая комментарии в соцсетях под короткими сообщениями о похоронах, видно – люди в бешенстве. Граждане хотели попрощаться с своими Героями – отдать дань памяти Героям Пальмиры, Бахмута, Соледара. Возложить цветы.

Но, видимо, страх от марша справедливости кое у кого до сих пор остался, и хотят забыть о Пригожине, как о страшном сне. Но не получится. Вопросы, которые задал Евгений Пригожин, теперь в головах многих россиян, а ответов по-прежнему нет.

Так Героев Российской Федерации не хоронят! Существует протокол похорон героев России.

После гибели Пригожина в разных регионах России один за другим возникают стихийные мемориалы в его честь.

Это явление анализирует писательница и публицистка Марина Шаповалова:

Стихийные мемориалы Пригожину в разных городах РФ говорят о многом и ни о чём. О личных симпатиях к Пригожину меньше всего, потому что Пригожин теперь и навсегда – миф. И деконструировать вот это всё можно только как миф.

В "популярности кувалды", увы, явно читается то боязливое поклонение всякому зверству, которым возвышаются в истории властные садисты. Беспредельная, нечеловеческая жестокость многих завораживает. Свойственно это не только русским, но русским в особенности – с этим не поспоришь. У русских издавна великий царь – грозный царь. И непременно чтобы кишки выпускал и головы дробил. Деликатного Николая Второго при этом презирают даже приличные люди – именно что за мягкотелость и нерешительность. Оправдывают себя при этом, конечно же, его ошибками, доведшими страну до катастрофы. Его же охотно обвиняют в Ходынке, отлично зная, что не было в том ни капли кровавого умысла с его стороны. Но ведь нисколько не ставят ему в заслугу хотя бы финальный отказ применять насилие. Не ценится это совсем.

Второе, что явно проглядывает в таком почитании новопреставленного убиенного – пресловутое "Сталина на вас нет!" Тут, кроме того же поклонения жестокости, первична жажда справедливости. Карающей справедливости. Которая, конечно же, призывающих её не должна затронуть – они ведь ни в чём не виноваты. Тут тоже специфически русское – в деталях. В отчаянии от невозможности добиться справедливости законными и мирными способами.

Третье – и единственное обнадёживающее: это тоже способ манифестации протеста существующему порядку. Все другие способы сегодня более опасны. А Пригожин слишком демонстративно бросил вызов Путину и его системе, хотя бы и говорил обратное – все видели в его демарше попытку силового взлома системы и ей аплодировали.

Мотивов нести цветы к стихийным "вагнеровским" мемориалам больше, чем эти три, потому что в душе каждого человека все они перемешаны в разных пропорциях. И у каждого в этом комплексе есть ещё что-то своё, личное.

Ничего хорошего в этом нет. Но в отчаянии вообще ничего хорошего быть не может. А мы видим именно массовую манифестацию отчаяния. Да, лишь небольшой частью населения страны – вряд несущих цветы больше 10% – но это так на мгновенье всплывает вершина айсберга. А вся его глыба пока скрыта в мнимой "поддержке Путина". Не сомневайтесь: это уже поняли все, включая Патрушева.

Другие граждане, в свою очередь, устраивают у мемориалов стихийные перформансы.

Комментаторы называют похороны Пригожина "спецоперацией" и констатируют, что российские власти сделали все для того, чтобы это мероприятие не переросло в публичный протест.

Дмитрий Колезев

Какие выводы можно сделать из странных похорон Пригожина? Он был похоронен непублично, без положенных Герою России почестей и без публичного участия официальных лиц. Его похороны превратились в странную спецоперацию: катафалки, автомобили из кортежа Пригожина и вагнеровцы с цветами перемещались по разным кладбищам Санкт-Петерберга. И даже, по всей видимости, имитировали церемонию прощания в Манеже Первого кадетского корпуса на Университетской набережной.

Траурная "спецоперация" явно была организована при участии властей, потому что потребовала присутствия полиции и Росгвардии (впрочем, как пишет "Фонтанка", полицейские, похоже, сами не знали, где именно похоронят Пригожина). Но в целом желание скрыть похороны Пригожина от общественности и отсутствие внимания официальных лиц говорит скорее о том, что в Кремле не хотели бы героизации Пригожина и старались избежать превращения его похорон в общественное мероприятие.

Путин с одной стороны не хочет злить сторонников Пригожина, которые есть и в армии, с другой – старается избежать превращения его фигуры в культовую или символическую. Поэтому и государственные телеканалы о похоронах почти ничего не сказали.

Пока не состоялись еще одни важные похороны – командира "Вагнера" Дмитрия Уткина.

Михаил Пожарский

Похороны Пригожина вчера прошли как настоящая военная операция, с отвлекающими маневрами и стремительным броском там, где никто не ожидал. В одном месте хоронили пригожинского зама, в другом устроили спектакль, в третьем по-тихому, "в закрытом формате" закопали самого варлорда. Никаких торжественных стрельб, по закону положенных героям России, не было. Так скромно и невзрачно закончился путь могучего человека, чьи войска совсем чуть-чуть не дошли до Москвы.

И вы только вдумайтесь: семья и соратники, все эти грозные советы командиров – насколько они все сейчас перепуганы, раз устроили эту конспирацию. Кого боятся? Украинских ДРГ? Да понятно кого. И у этого кого-то, похоже, было простое условие. Не шуметь, не отсвечивать, никаких стихийных толп сочувствующих посреди сонного города. Иначе ведь у нас бывает? Самолеты с неба падают. Всюду натовские террористы и украинские ДРГ. Не уследишь.

Пользуясь случаем, передаю всем тем, кто думает, будто у нас могут быть бунты ветеранов, грозный народный ресентимент и бескомпромиссные русские фрайкоры. Вчера в один день одного потенциального лидера русских фрайкоров в землю закопали, другому срок в СИЗО продлили. Как ветераны, уже бунтуют? Вот вам и фрайкоры.

Нет, граждане турбопатриоты, нужно свою родную историю учить, а не всякую там немецкую. У нас после нашей культовой ВОВ как было? Ветеранские мемуары на десяток лет под запретом (товарищ Сталин сказал "еще рано"), ветеранские организации строго под контролем проверенных партийных товарищей. Полстраны ветеранов было. И ничего – терпели. А вы тем более потерпите.

Леонид Невзлин

Пригожина похоронили втихую, на полузакрытом кладбище в Питере, без почестей, официальных речей и гостей. Даже мертвого, они – Путин, Шойгу, Герасимов и прочие – его боятся.

Пригожин на самом деле не предал Путина. Он демонстрировал слабость Шойгу и Герасимова и требовал их отставки. В этом смысле он перешел некоторую границу, показав слабость и самого Путина. Тот оказался силен только в окружении братьев Ротенбергов и Ковальчуков. Фактически, дальнейшая судьба Пригожина после его "марша справедливости" зависела от того, какую линию выберет Путин вместе с этими Ковальчуками и Ротенбергами. Поскольку Пригожин обнажил слабость Путина, которая не мнимая, а самая настоящая, Ковальчуки и Ротенберги продавили его уничтожение, чтобы явить силу народу и миру.

У них был второй вариант. Вместе с Пригожиным отставить Путина и поставить кого-то вменяемого на это место. Возможно, даже не меняя конфигурации, не лишая Путина формально власти и не устраняя его физически. И затем закончить войну. Я считал, что Пригожину ничего не грозит, так как ситуация разрешится как раз в пользу смены Путина. Или, во всяком случае, его отодвинут от принятия решений вместе с Шойгу и Герасимовым. Но грабительская идеология Ковальчуков и Ротенбергов одержала верх. Опять победила линия войны и именно поэтому Пригожин был уничтожен. Потому что он был за ее прекращение, в рациональной для России форме, но прекращение.

И, пока Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг будут управлять этой пушкой Владимира Путина, а тихий и обаятельный воришка Абрамович их прикрывать, война и разграбление России никогда не закончатся. И, с этой стороны, как ни относись к Пригожину, он был надеждой на то, что безумие остановится и убийство украинцев и русских, которые были ему более дороги, прекратится. Но партия войны восторжествовала. Теперь впереди – поражение России и полное ее исчезновение с политической шахматной доски как игрока. А этих людей ждет, думаю, уже не трибунал, а физическое уничтожение. Потому что всем теперь понятно, кто правит Россией.

Татьяна Становая

Похороны Пригожина стали завершающим этапом спецоперации по его устранению. Все прошлом максимально закрыто, под полным контролем со стороны силовиков, с отвлекающими маневрами. На похороны были допущены не более 40 человек, среди которых не было "неблагонадежных" – только те, в ком не сомневались, что все будет предсказуемо и без "бунтов". Государство полностью устранилось от своего публичного участия, несмотря на положенные Пригожину почести как Герою России. Путин в своем комментарии подчеркнуто назвал его "бизнесменом", давая понять, что это не "государев человек", а человек частных интересов (как и его дело тоже). На мой взгляд, это отчасти, косвенно, подтверждает наиболее распространенную версию случившегося (понятно какую), и это облегчение для власти. Кроме того, это подтверждает, что никакой национализации Вагнера не будет: будет дефрагментация и нейтрализация по частям.

Анатолий Несмиян

Вчерашние торопливые и тайные похороны Пригожина как-то совершенно не похожи на похороны героя. Кстати, трижды Героя – России, ДНР и ЛНР. Не было даже протокольного караула и трехкратного залпа в воздух.

Конечно, можно включить паранойю и предположить, что хоронили не того, но логики в этом немного.

Это возвращает нас к истории с крайне мутным мятежом Пригожина, который в каком-то смысле очень сильно напоминает известные августовские события 1991 года, где весьма странной выглядит вообще всё, включая и действия самого Горбачева, который слишком явно стоит за ГКЧП и очень вероятно давший свое согласие на весь тот карнавал. Другое дело, что распад системы был слишком глубоким, и решить задачу, которую ставили перед ГКЧП, просто не хватило иссохших возможностей.

Вполне возможно, что и в этот раз было нечто подобное, и пригожинский мятеж был попыткой зачистки окружения Путина с его же подачи. Однако те, кого нужно было зачистить, передавили ситуацию и нашли аргументы, чтобы убедить заказчика не заходить настолько далеко. Соответственно, встал вопрос о ликвидации исполнителей, как ликвидировали тех, кого использовали в грязной работе по устранению генерала Рохлина – тогда тоже неподалеку от дачи, где произошло убийство, нашли тела каких-то неизвестных людей, застреленных в упор, но по-быстрому закрыли тему и не стали вдаваться в детали и подробности.

Пригожина использовали, но в силу каких-то обстоятельств мятеж оказался выстрелом в молоко, поэтому тему тоже по-быстрому решили закрыть и закопать. В прямом смысле этого слова.

То, что на какое-то время он стал легендой, власть как-то переживет. Мертвый герой – это даже хорошо. Живому памятник сложно поставить, а вот с неживым возможны варианты. Можно создать миф, а можно и забыть – все зависит от целесообразности.

Характер похорон окончательно убедил комментаторов в том, что от Пригожина избавились российские власти, и в том, что пригожинский миф, невзирая на их усилия, будет жить и дальше.

Константин Калачев

Закрывая тему…

То, как сегодня похоронили Пригожина, говорит, что тему украинского следа в его гибели можно закрыть.

Жертву теракта украинцев хоронили бы пышно и многолюдно.

Со всеми полагающимися почестями и речами о мести.

Андрей Никулин

Оказывается Пригожина похоронили в день памяти погибших защитников Украины.

Произошедшее настолько пропитано мрачным символизмом, что историкам и конспирологам хватит пищи на дюжину лет вперед.

Алексей Яблоков

По нашим данным, Евгений Пригожин не был похоронен ни на одном из упомянутых кладбищ. Место, где он упокоен, постоянно перемещается по России. Одни видели надгробие в районе города Глазов, другие – под Усть-Каменогорском, третьи – в Хадыженске. Одна женщина, собиравшая грибы в Оковском лесу Тверской области, наткнулась на необъятных размеров подберезовик. Также в 17-30 по московскому времени наблюдалось странное свечение в районе платформы "784-й километр" СКЖД, которое заметил машинист автомотрисы, вышедший за кипятком.