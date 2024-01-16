Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Британские власти выступили за запрет организации "Хизб ут-Тахрир"

Лондон
Лондон

Правительство Великобритании выступило за запрет в стране международной исламистской организации "Хизб ут-Тахрир". В парламент внесено постановление о внесении её в список террористических групп.

Министр внутренних дел Джеймс Креверли назвал "Хизб ут-Тахрир" антисемитской, заявив, что она "активно пропагандирует и поощряет терроризм". Согласно постановлению, которое Креверли накануне внёс в парламент, присоединение к организации будет считаться незаконным в Великобритании - в соответствии с законами о терроризме.

Предложение будет обсуждаться британскими законодателями на этой неделе. В случае одобрения запрет вступит в силу 19 января. Это сделает "Хизб ут-Тахрир" 80-м запрещённым в Великобритании объединением.

Это уже не первая попытка в Соединенном Королевстве внести "Хизб ут-Тахрир" в список запрещенных террористических организаций. В 2005 году ее предпринял Тони Блэр после терактов 7 июля в Лондоне, а в 2010 – Дэвид Кэмерон. Оба политика сделали это в бытность премьер-министрами, отмечает Русская служба Би-би-си.

В последние месяцы, после начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, "Хизб ут-Тахрир" организовывала митинги, которые проходили на улицах Лондона наряду с пропалестинскими маршами. По словам министра Джеймс Креверли, это организация "восхваляет и прославляет" "ужасающие теракты" 7 октября против Израиля.

  • В России "Хизб ут-Тахрир" была объявлена вне закона в 2003 году. Членов организации российские суды не раз приговаривали к тюремным срокам. Многие осуждённые по таким делам - крымско-татарские активисты из аннексированного Крыма; в Украине организация действует легально.
  • Представители исламистского объединения всегда отрицали причастность к насилию или призывам к нему.
  • "Хизб ут-Тахрир" была основана в 1953 году. Организация запрещена в ряде арабских и азиатских стран, включая Китай. Также группа запрещена в Германии. Австрия в 2021 году запретила символы этого объединения, напоминает DPA.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG