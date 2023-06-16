Крымскотатарского активиста Османова приговорили к 20 годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии строгого режима крымскотатарского активиста Ансара Османова. Его признали виновным в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. По мнению ФСБ, Османов принадлежал к исламскому движению "Хизб-ут Тахрир".

Суд назначил наказание выше того, что требовала прокуратура: обвинение запрашивало 18 лет лишения свободы, сообщают Кавказ.Реалии.

Следствие считает, что на собраниях движения "обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство России с помощью пропаганды, а также ведение войны с противниками идей террористической организации".

Как утверждает адвокат Османова Эмиль Курбединов, столь жестокое наказание - месть Османову российских спецслужб за его активную деятельность. Османов движения "Крымская солидарность" регулярно посещал суды по политически мотивированным делам против крымских татар. До ареста он работал художником-резчиком по дереву. Сейчас в его семье растут пятеро детей.