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Крымскотатарского активиста Османова приговорили к 20 годам колонии

Ансар Османов

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии строгого режима крымскотатарского активиста Ансара Османова. Его признали виновным в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. По мнению ФСБ, Османов принадлежал к исламскому движению "Хизб-ут Тахрир".

Суд назначил наказание выше того, что требовала прокуратура: обвинение запрашивало 18 лет лишения свободы, сообщают Кавказ.Реалии.

Следствие считает, что на собраниях движения "обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство России с помощью пропаганды, а также ведение войны с противниками идей террористической организации".

Как утверждает адвокат Османова Эмиль Курбединов, столь жестокое наказание - месть Османову российских спецслужб за его активную деятельность. Османов движения "Крымская солидарность" регулярно посещал суды по политически мотивированным делам против крымских татар. До ареста он работал художником-резчиком по дереву. Сейчас в его семье растут пятеро детей.

  • "Хизб ут-Тахрир" – международное религиозное движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
  • По делу "Хизб ут-Тахрир" с 2014 года арестовано более 70 человек. Правозащитный центр "Мемориал" считает их преследование политически мотивированным: в 2014 году крымские татары выступали против присоединения Крыма к России.

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