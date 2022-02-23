Британское правительство попросило регулятора пересмотреть лицензию RT

Правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание российскому государственному телеканалу RT. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин.

Убрать канал из эфира от правительства в среду потребовал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. "Мы должны сделать больше, чтобы победить путинскую кампанию дезинформации, — заявил он. — Russia Today — это личный инструмент пропаганды Путина. Я не вижу причин, по которым им должно быть разрешено вещание в этой стране".

По словам Джонсона, министр культуры уже выразила схожие опасения правительства регулятору. Однако премьер-министр отметил, что медиарегулятор независим от государства.

"Мы живём в стране, которая верит в свободу слова. И я уверен, что это Ofcom, а не политики должны решать, какое медиа можно изгнать. Политики это решают в России", — сказал он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова ответить на отмену вещания RT, если она случится. "Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает", — сказала она.

Захарова имела в виду лишение аккредитации в России немецкой телерадиовещательной корпорации DW. Она была отозвана после того, как немецкий регулятор запретил вещание RT в Германии без лицензии. Правительство ФРГ тогда отметило, что не вмешивалось в работу регулятора, который независим от государства.