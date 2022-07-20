Определились 2 кандидата на пост премьера Великобритании

Консерваторы в парламенте Великобритании провели финальное голосование, оставив двух претендентов на пост премьер-министра страны. Большинство голосов набрал экс-министр финансов Риши Сунак: его поддержали 137 членов Палаты Общин. На втором месте со 113 голосами - министр иностранных дел Лиз Трасс. Младший министр торговой политики Пенни Мордонт набрала 105 голосов и выбывает из гонки.

Теперь в конце лета состоится национальное голосование, которое определит будущего лидера тори. В нем примут участие все британцы, принадлежащие к Консервативной партии - их около 200 тысяч. Результаты голосования будут обнародованы 5 сентября. Новый глава партии унаследует парламентское большинство, а с ним и пост премьер-министра.

Бывший премьер Борис Джонсон, объявивший о своей отставке 7 июля, сегодня в последний раз в качестве главы правительства ответил в парламенте на вопросы законодателей и обратился к ним с прощальным словом. Своему будущему преемнику он пожелал "держаться американцев, поддерживать украинцев и быть всегда на стороне свободы и демократии". Во внутренней политике он посоветовал снижать налоги и максимально дерегулировать экономику. "Спасибо вам всем, и Hasta la vista, baby" ("До свидания, детка" - известная фраза из фильма "Терминатор"), - закончил свою речь Джонсон.

Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привёл партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.