Определились 2 кандидата на пост премьера Великобритании

Консерваторы в парламенте Великобритании провели финальное голосование, оставив двух претендентов на пост премьер-министра страны. Большинство голосов набрал экс-министр финансов Риши Сунак: его поддержали 137 членов Палаты Общин. На втором месте со 113 голосами - министр иностранных дел Лиз Трасс. Младший министр торговой политики Пенни Мордонт набрала 105 голосов и выбывает из гонки.
Теперь в конце лета состоится национальное голосование, которое определит будущего лидера тори. В нем примут участие все британцы, принадлежащие к Консервативной партии - их около 200 тысяч. Результаты голосования будут обнародованы 5 сентября. Новый глава партии унаследует парламентское большинство, а с ним и пост премьер-министра.
Бывший премьер Борис Джонсон, объявивший о своей отставке 7 июля, сегодня в последний раз в качестве главы правительства ответил в парламенте на вопросы законодателей и обратился к ним с прощальным словом. Своему будущему преемнику он пожелал "держаться американцев, поддерживать украинцев и быть всегда на стороне свободы и демократии". Во внутренней политике он посоветовал снижать налоги и максимально дерегулировать экономику. "Спасибо вам всем, и Hasta la vista, baby" ("До свидания, детка" - известная фраза из фильма "Терминатор"), - закончил свою речь Джонсон.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привёл партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.
- После вторжения России в Украину Джонсон стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров. Он дважды был с визитами в Киеве, осуждал предложения некоторых европейских политиков стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров и требовал от НАТО усиления военной поддержки Украины. Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь, обучает на своих базах украинских военных.
- Борис Джонсон ушел в отставку после череды скандалов, связанных с его именем. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- В начале июня более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призвали вынести Джонсону вотум недоверия. Голосование прошло 6 июня, вотум вынесен не был. Однако более половины британских министров, включая нынешнего лидера гонки Риши Сунака, покинули свои посты, заявив, что более не готовы работать с Джонсоном. 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до объявления об избрании нового лидера партии 5 сентября.
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