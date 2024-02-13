"Будет работать, пока идет война". Кто продает Starlink "для СВО"

Российские военные действительно могут использовать на фронте систему спутниковой связи Starlink из-за отсутствия контроля со стороны компании SpaceX за личными данными клиентов при регистрации и технической невозможности ограничить доступ к интернету лишь одной из воюющих сторон, – выяснило Радио Свобода, поговорив с военнослужащими ВСУ, экспертами и продавцами "Старлинков для СВО". Поставками Starlink в Россию занимаются десятки компаний, которые одновременно ввозят в РФ товары бытового назначения ушедших из России брендов – такие, как автомобили или стиральные машины.

8 февраля популярный украинский блогер и волонтёр Сергей Стерненко опубликовал информацию о том, что российская армия начала всё чаще использовать на фронте спутниковые системы Starlink, разработку компании SpaceX, которые официально недоступны пользователям из России и не работают внутри страны. До этого их в подавляющем большинстве случаев применяла только украинская армия.

Стерненко заявил, что сами системы поступают в российскую армию из Объединенных Арабских Эмиратов с заранее активированными за пределами России аккаунтами, поэтому они работают и на оккупированных территориях Украины. При этом сейчас на сайте Starlink сказано, что их терминалы работают лишь на части подконтрольных РФ регионов Украины. "Собранные доказательства постараемся передать на наивысшем уровне", – добавил Стерненко.

Спустя несколько дней о том, что Россия наращивает применение терминалов Starlink на фронте, заявили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Представитель ведомства Андрей Юсов сообщил, что были зафиксированы случаи использования систем Starlink россиянами, и это явление набирает массовый характер. Позднее ГУР опубликовало радиоперехват разговора – как утверждается, двух бойцов российской 83-й десантно-штурмовой бригады. На нём один из военнослужащих отчитывается об установке этой системы на позиции. 83-я бригада воюет в районе Клещеевки и Андреевки под Бахмутом. 13 февраля украинская разведка заявила, что перехватила ещё один разговор российских военнослужащих, в котором они обсуждают закупку систем Starlink и комплектующих к ним из арабских стран за 200 тысяч рублей. "Арабы привозят всё: провода, вай-фай роутер", – говорит один из них. Радио Свобода не может оперативно проверить подлинность этих записей.

Терминалы Starlink на российских позициях уже попали на видео, снятые украинскими дронами. Фото с коробками, в которых, как утверждается, находятся еще не распакованные "Старлинки", публикуют и сами российские военные.

В компании SpaceX заявили, что не ведут бизнес ни с российскими властями, ни с российской армией. Там отметили, что спутниковые системы Starlink неактивны как в России, так и в ОАЭ, и не поставляются в эти страны.

"Если SpaceX получит информацию о том, что терминалы Starlink используются подсанкционными или неавторизованными сторонами, мы проведём расследования и примем меры по деактивации терминалов", сказано в сообщении компании. Владелец SpaceX Илон Маск также отреагировал на обвинения. Он заявил, что информация о том, что терминалы Starlink продаются в Россию, является ложью. По словам Маска, компании неизвестно, чтобы системы продавались в Россию опосредованно или напрямую.

Комментируя заявления ГУР, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия не закупает систему Starlink по официальным каналам. "Это же не сертифицированная система у нас, соответственно она не может поставляться, и не поставляется официально. Соответственно мы не можем никак ее использовать официально. Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссии между киевским режимом и предпринимателем Маском", – сказал Песков.

"Starlink вытянул оборону Бахмута"

Маск, который сейчас выступает за снижение военной помощи Украине, заявил во время недавнего общения с сенаторами-республиканцами, что его компании "вероятно, сделали больше для подрыва России, чем кто-либо еще". Действительно, значение терминалов Starlink, которые поставляются украинским военным с самого начала полномасштабного российского вторжения, очень велико.

Терминалы Starlink в ВСУ используют на передовой в первую очередь для устойчивой связи между различными подразделениями, медиками и штабами. Украинские военнослужащие также экспериментируют и устанавливают антенны Starlink на большие ударные дроны, благодаря чему их достаточно трудно заглушить или подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Но первостепенная функция терминалов на фронте – устойчивая связь. Военнослужащий украинской армии в разговоре с Радио Свобода отметил, что "Starlink очень сильно вытянул оборону Бахмута".

Заглушить терминалы средствами РЭБ действительно практически невозможно, отмечают два наших собеседника-военнослужащих украинской армии. "Есть мнение, что Starlink можно глушить, если находиться над ним в воздухе, но это не подтверждено. На всякий случай мы следим за правильным расположением антенн и дополнительной защитой от РЭБ", – отметил один из них.

На некоторых участках фронта российская армия располагала Starlink уже давно, говорит другой военнослужащий. Так, бойцы ЧВК "Вагнер" использовали Starlink ещё во время штурма Бахмута в январе 2023 года – какие-то системы они находили на оставленных украинскими войсками позициях, а какие-то, по словам собеседника Радио Свобода, привозили из Африки.

Оба военных сходятся во мнении, что массовое использование российской армией терминалов Starlink кардинально не изменит ситуацию на передовой. "У них появится устойчивая и качественная связь. Будет ещё дополнительная нагрузка на сеть, но это не критично", – отмечает военнослужащий территориальной обороны Украины.

"Чудо, что россияне не додумались до этого раньше"

Независимый исследователь Якуб Яновский, сотрудничавший с проектами Bellingcat и Oryx и хорошо знакомый с принципами работы спутниковой связи, пишет в социальной сети X, что в одну "ячейку" покрытия сети Starlink входит довольно значительная территория, и компания SpaceX может лишь приблизительно определить, где находится тот или иной терминал.

По словам Якуба Яновского, для того, чтобы избежать покрытия Starlink российских позиций, SpaceX пришлось бы отключать и терминалы, используемые ВСУ.

"Все это публичная информация – чудо, что россияне не додумались до этого раньше. У них есть веские причины не пользоваться Starlink, но военнослужащих низкого уровня это может не волновать", – добавляет Яновский, имея в виду теоретическую возможность перехвата Украиной или США данных, полученных российскими военными через Starlink.

Еще одним решением проблемы мог бы стать "белый список" терминалов, имеющихся в распоряжении украинской армии – чтобы никакие другие терминалы Starlink на фронте не работали. Это, впрочем, потребует регулярного и оперативного сбора информации со всех подразделений ВСУ (которые далеко не всегда получают терминалы централизовано) – как об имеющихся в их распоряжении терминалах, так и о терминалах, потерянных в ходе боевых действий.

Маг и мошеннические магазины

Отсутствие официальных поставок Starlink не мешает параллельному "серому" импорту. Американская система спутниковой связи попадает в Россию точно так же, как элитные автомобили и бытовая техника брендов, ушедших из РФ. Посредники, занимающиеся такими поставками, – часто мелкие предприниматели с опытом работы в сетевом маркетинге и интернет-торговле.

По запросу "купить Starlink в России" можно найти несколько десятков сайтов, предлагающих доставку и подключение оборудования в РФ: разброс цен примерно от 200 до 400 тысяч рублей за устройство. В основном речь идет об использовании системы на яхтах в океане – там, где есть покрытие Starlink. Некоторые проекты, например, сайт Topmachines.ru, прямо предлагают поставку американской интернет-системы "для СВО".

Стоимость одного комплекта Starlink у "Топмашин" начинается с 220 тысяч рублей (примерно 2200 долларов США), абонентская плата – 100 долларов в месяц. "С интернетом от Starlink вы получаете полную анонимность, защита от РЭБ, доступ к любым сайтам. Данная модель не отслеживается, безопасна на СВО", – говорится на сайте. Личный кабинет пользователя создается "в другой стране", а оплату абонентской платы владельцы сайта предлагают делать "через нас".

"Топмашины" занимаются не только поставкой Starlink: для них это, судя по всему, сравнительно новый бизнес. Хотя первые ролики о продаже интернет-системы в Россию появились в Youtube-канале проекта еще в октябре 2022 года, отдельный канал для них был создан только год спустя, в октябре 2023. Основной бизнес проекта – поставка в Россию автомобилей под заказ из ОАЭ, также "Топмашины" предлагают инвестиции и обмен рублей на эмиратские дирхамы.

На сайте "Топмашин" и в социальных сетях проекта не указано юрлицо, только контактные телефоны и имена – Алексей и Виктория (это типично для всех проектов, предлагающих Starlink в России). В одном из немногих публичных отзывов, оставленных на работу с проектом, возможно, его же владельцами, утверждается, что Алексей и Виктория – брат и сестра, он работает в Дубаи, она – в российском Волгограде.

По номерам телефонов и оказавшимся в открытом доступе базам данных Радио Свобода удалось установить, что администраторы "Топмашин" – действительно брат и сестра, Виктория и Алексей Овчинниковы. Они родились в начале 1990-х в Германии в городах, где дислоцировалась Западная группа советских войск, детство провели в Благовещенске. Виктория в дальнейшем жила в городе Волжский в Волгоградской области и в Торжке в Тверской области. Вместе со своим партнером Алексеем Свирским Виктория Овчинникова управляла интернет-магазином одежды VK-mystery.

Пользователи в интернете оставили на этот магазин множество отрицательных отзывов, обвиняя владельцев проекта в мошенничестве с отправкой товаров и невозврате денег – таких случаев в Торжке, Волгограде и других регионах были сотни. Алексей Свирский в 2010 году был судим за мошенничество, помимо интернет-магазина одежды он занимался оборудованием для майнинга криптовалют под маркой "UPMiner". Участвует ли он в проекте поставки Starlink в Россию, нам установить не удалось.

Виктория Овчинникова, помимо проекта "Топмашины", владеет действующим интернет-магазином магических амулетов, предлагает консультации по картам Таро, наставничество и обучение для "раскрытия магических способностей". Два года назад она участвовала в конкурсе красоты "Мисс Блокнот Волжский-2022" и заявила в интервью, что ее хобби – помогать людям. "Это является и моей профессиональной деятельностью и увлечением", – сказала она изданию "Блокнот".

Ее брат Алексей Овчинников, по всей видимости, второй администратор "Топмашин", судя по содержанию его подписок в телеграмме действительно много времени проводит в ОАЭ.

В переписке с РС представитель "Топмашин" рассказал, что терминалы поступают в Россию с "полностью готовыми с аккаунтом оформленным на Польшу". Он уточнил, что все аккаунты проект регистрирует "на себя". "Это все израчально наши тарелки, то есть не такого, что на кого-то регистрировали аккаунт", - добавил он.

"Левые европейские данные"

О том как это устроено, Радио Свобода объяснил еще однин продавец "Старлинков" в Москве – этот проект тоже предлагает поставки "для СВО". По словам продавца, аккаунты регистрируются на случайные европейские имена и фамилии и "левые европейские данные из генератора данных" – поскольку при создании аккаунта в системе подтверждения в виде паспорта не требуется. Важно лишь наличие действующей банковской карты одной из международных платежных систем – с этим в фирме готовы помочь.

"Гарантия месяц на оборудование, у всех работает, аккаунт создаем на европейцев, их не блочат, оплачиваем со своих зарубежных карт. В "ДНР", "ЛНР" и Крыму будет работать 100%, пока идут боевые действия, так как противоположная сторона тоже их использует. Что будет, когда война закончится, – неизвестно". Тот факт, что Starlink при регистрации проверяет лишь банковскую карту, подтверждает и Якуб Яновский.

В "Топмашинах" Радио Свобода сказали, что аккаунты для "российских" систем Starlink они регистрируют в Польше.

Поскольку при использовании терминала оплата идет через банковскую карту продавца, покупатель не будет иметь доступа в личный кабинет, говорит собеседник Радио Свобода, занимающийся продажей "Старлинков".

"Было много случаев, начинали тыкаться, "Старлинки" с наших карт заказывать, и так далее, поэтому доступы себе оставляем, по запросу ставим пароль на вай-фай". Если у покупателя есть своя банковская карта, выпущенная, например, в Казахстане, он может оформить доступ на себя (хотя в личном кабинете все равно будут указаны "левые" имя и фамилия).

Наш собеседник утверждает, что продаваемые им терминалы были привезены не из ОАЭ, а из Европы, – но не уточняет, из какой страны, ссылаясь на то, что он занимается лишь продажей. Цена одного терминала в этой фирме составляет 250 тысяч рублей, подписки на услуги сети – около 14 тысяч. Передача товара из рук в руки возможна в российской столице, но терминал могут отправить и курьерской службой.

Якуб Яновский пишет, что контролировать процесс покупки систем Starlink не представляется возможным – как это происходит и с другими товарами гражданского назначения, используемыми обеими сторонами в российско-украинской войне, например, моторами для беспилотников.

“Что касается экспортного контроля, то это гражданская техника, которая свободно продается в десятках стран (даже в случайных супермаркетах и магазинах электроники, где ее можно купить за наличные), и ее закупка никак не регулируется”, – констатирует эксперт.

Тест подготовлен при участии расследовательского проекта "Система".