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Грани времени

Будущее без Навального. Что нам делать? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Мумин Шакиров, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Алексей Навальный. Коллаж
Слева направо: Мумин Шакиров, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Алексей Навальный. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги седьмой недели 2024 года

Большой террор начался. Главный политический оппонент Владимира Путина мертв. Довели до смерти или убили? Какой будет Россия без Алексея Навального? Что делать дальше?

ВСУ уходит из Авдеевки. Последствия сдачи населенного пункта, расположенного в 15 километрах от Донецка.

Специальный выпуск программы "Грани времени". Мумин Шакиров подводит итоги недели с кинорежиссером Виталием Манским, юристом Еленой Лукьяновой, политологами Леонидом Гозманом и Николаем Петровым (все перечисленные признаны властями РФ "иноагентоми"), а также правозащитником Александром Подрабинеком, главным редактором издания "Новая газета. Европа" (внесена РФ в реестр нежелательных организаций) Кириллом Мартыновым (признан властями РФ "иноагентом"), американисткой Александрой Филиппенко, военным экспертом Олегом Ждановым.

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