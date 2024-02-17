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Большой террор начался. Главный политический оппонент Владимира Путина мертв. Довели до смерти или убили? Какой будет Россия без Алексея Навального? Что делать дальше?

ВСУ уходит из Авдеевки. Последствия сдачи населенного пункта, расположенного в 15 километрах от Донецка.

Специальный выпуск программы "Грани времени". Мумин Шакиров подводит итоги недели с кинорежиссером Виталием Манским, юристом Еленой Лукьяновой, политологами Леонидом Гозманом и Николаем Петровым (все перечисленные признаны властями РФ "иноагентоми"), а также правозащитником Александром Подрабинеком, главным редактором издания "Новая газета. Европа" (внесена РФ в реестр нежелательных организаций) Кириллом Мартыновым (признан властями РФ "иноагентом"), американисткой Александрой Филиппенко, военным экспертом Олегом Ждановым.

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