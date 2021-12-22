Бургомистром Берлина впервые в истории стала женщина. Ранее Франциска Гиффай возглавляла министерство по делам семьи Германии.

После приведения к присяге Гиффай назначила 10 сенаторов – членов правительства федеральной земли Берлин. В сенат вошли семь женщин. Это больше, чем когда-либо прежде.

Франциска Гиффай – член социал-демократической партии Германии. Предшественник и однопартиец нового бургомистра Михаэль Мюллер возглавлял Берлин семь лет. На прошедших в сентябре выборах его избрали депутатом Бундестага.

В 2020 году Гиффай обвиняли в плагиате при написании кандидатской диссертации. Из-за скандала бургомистр отказалась от степени, а в мае ушла в отставку с поста министра по делам семьи. Несмотря на это, социал-демократическая партия победила на выборах в Берлине.

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