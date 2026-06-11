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Общество.Сибирь

"С моим характером меня бы точно посадили". Бурятского ламу могут депортировать из США в Россию

Балдан Базаров
Балдан Базаров

На фотографии – мужчина с короткой стрижкой устало смотрит в камеру. На нем серая рубашка, такую одежду выдают заключенным в американских иммиграционных тюрьмах. Это 65-летний Балдан Базаров, буддийский лама из небольшого бурятского села Кырен. Базаров, известный своими антивоенными взглядами, эмигрировал в США летом 2022 года. 28 апреля 2026 года его арестовали агенты миграционной службы ICE. Сейчас он ожидает суда. Если Балдана депортируют в РФ, его неминуемо ждет арест. "Люди Байкала" рассказывают историю ламы, который полюбил Америку, но которая не хочет (по крайней мере, сейчас) его принимать.

Текст: Карина Пронина, "Люди Байкала"

Весна 2024 года. Я в очередной раз созваниваюсь с Балданом ламой. Он недавно переехал в Айдахо, устроился доставщиком товаров. Показывает мне небольшую чистую комнату, которую арендует. Смеясь, называет ее "хоромами". В углу "хором" стоит американский флаг, его древко почти упирается в потолок.

Балдан Базаров находится в иммиграционной тюрьме в городе Денвер
Балдан Базаров находится в иммиграционной тюрьме в городе Денвер

Балдан купил флаг сразу же, как только перебрался в США. Он объясняет – местные гордятся своей страной. И он тоже – Америкой гордится. "Я приехал – ноль копеек в кармане, а сейчас зарабатываю деньги, которые мне и не снились в России, – объясняет Базаров. – Здесь все способствует, чтобы ты хорошо жил. Чувствую себя абсолютно безопасно. Я встроился в эту Америку".

2024 год – год, когда Дональд Трамп еще не выиграл вторые президентские выборы, и миграционная политика страны еще не была ужесточена. Единственное, о чем тогда сожалел Балдан – в США нет тайги, куда можно свободно попасть:

"Здесь все в частной собственности, везде заборы, тебе навстречу могут с оружием выйти, если не туда зайдешь. После необъятных просторов Сибири перестроиться сложно. Общественные места – очень красивые, но в них нельзя почувствовать себя как в нехоженых дебрях. А почувствовать иногда – хочется. Забраться бы в лес, полежать бы денечек в балаганчике (охотничий шалаш – ЛБ)".

"За окном мычит корова"

Нехоженые дебри были в тех местах, где родился и вырос Балдан Базаров. Село Монды – это Тункинский район, граница с Монголией. Рядом – горы Восточного Саяна. В лесах – медведи, олени, волки. В реках – таймень, хариус, ленок.

В советское время жители Монд занимались разведением скота. "Мое первое воспоминание – утро, мне года четыре, я у бабушки с дедушкой, за окном мычит корова, – рассказывал Балдан ЛБ. – И потом, где бы корова не мычала, я всегда вспоминал именно это утро".

В семье было пятеро детей, Балдан – второй по старшинству. Когда Балдан пошел в школу, он не знал русского языка: в семье все говорили на бурятском. Базарову пришлось выучить русский. За десять лет в школе у него не было ни одного урока по бурятскому языку – уже тогда, по словам ламы, был взят курс на "русификацию коренного населения".

Его младшая сестра Светлана Базарова говорит ЛБ, что Балдан с детства был "целеустремленным и упорным": "Пришел с учебы, сделал домашние задания, по дому помог, только потом пошел играть". Светлана вспоминает, что брат уже тогда "имел свой взгляд" и "очень остро все воспринимал".

"В общем, он был не такой, как все", – резюмирует Базарова.

После окончания школы Базарова призвали в армию, учебка проходила в Самарканде. Он вспоминал, что там столкнулся с национализмом. "За спиной меня часто называли „чуркой“ и „узкоглазым“ – старшие оскорбляли от превосходства, младшие – от обиды".

Село Монды расположено на границе России и Монголии
Село Монды расположено на границе России и Монголии

Письмо Рейгану

После демобилизации Базаров поступил в педагогический институт в Улан-Удэ на учителя начальных классов. Через несколько лет он бросил учебу и отправился в Монголию – решил учиться на буддийского ламу. В интервью журналистке Анне Зуевой* Балдан вспоминал, что это решение пришло к нему не внезапно – дед Базарова был ламой, его репрессировали в 30-е годы. Сам Балдан рос в буддийской среде, дома всегда был алтарь.

На летних каникулах в пединституте Базаров делал с сокурсниками ремонт в историческом музее. В подвале здания случайно наткнулся на никому не нужные книги на тибетском языке. Собрал несколько мешков книг и отвез в Иволгинский дацан. Тогда Балдан впервые почувствовал, что хотел бы стать ламой. Посоветовался с отцом, с ламами дацана – те одобрили. И в 1983 году Базаров поступил в Буддийский университет в Улан-Баторе. Однокурсником Балдана был Дамба Аюшеев – будущий Хамбо-лама, глава Буддийской Традиционной Сангхи России.

Сестра Балдана Светлана рассказывает – на последнем курсе университета ее брат написал письмо тогдашнему президенту США Рональду Рейгану. Базаров предложил Рейгану прекратить гонку вооружений с СССР и направить в Бурятию средства, чтобы в местных школах начали преподавать бурятский язык. По словам Светланы, из-за этого письма Балдана исключили из буддийского университета. Дошло ли письмо до американского президента – неизвестно (Сам Балдан никогда не рассказывал "Людям Байкала" эту историю, мы не можем подтвердить ее достоверность).

Хамбо лама Дамба Аюшеев (слева) и Балдан Базаров (справа) были однокурсниками в Буддийском университете
Хамбо лама Дамба Аюшеев (слева) и Балдан Базаров (справа) были однокурсниками в Буддийском университете

Из Монголии Базаров вернулся в Бурятию. Его взяли штатным ламой в Иволгинский дацан. В 90-е годы в регионе началось возрождение буддийских дацанов, которые в советское время были либо разрушены, либо приспособлены под нерелигиозные нужды. Через несколько лет открылся дацан в селе Кырен в Тункинском районе – недалеко от Монд, где вырос Балдан. Базаров стал в нем настоятелем.

"Как вы можете, вы же священнослужитель!"

Балдан Базаров был известен среди буддийского духовенства в Бурятии как человек, критиковавший Владимира Путина, российское правительство и "Единую Россию". Он называл себя "старым оппозиционером": "В Улан-Удэ однажды проходил в ламской одежде мимо площади и попал на митинг в поддержку [аннексии] Крыма. Успел поссориться с несколькими людьми, сказал им: Крым украинский, нечего вам там делать".

Еще до 2022 года, рассказывал Базаров, на него чуть не завели уголовное дело. "Перед выборами в Госдуму я выпустил листовки, где призывал голосовать за всех: Жириновского, Зюганова, пятого-десятого, – потому что это же и есть демократия. И вот зашли два мента в дацан, а я там хурал (молебен. – ЛБ) вёл. Бурят в дверях остался. А русский подходит ко мне, спрашивает, что это за листовки. Я ему говорю: "Пошёл на х** отсюда!" Он опешил: "Как вы можете, вы же священнослужитель! Я относился к вам с уважением". Ну, я ещё раз его послал".

Балдан утверждал, что уголовного дела на него в итоге не завели. "Как можно говорить с человеком, который ругает власть и президента, – рассуждал он. – Я был как дурачок, и меня не стали трогать. Руководству Сангхи, правда, пожаловались. Но [Хамбо-лама] Дамба Аюшеев знал, что бесполезно со мной разговаривать, и оставил меня в покое".

Кроме политики, Базарова интересовала еще одна тема – сохранение и развитие бурятского языка. По данным переписи 2020 года, язык знает около 20% населения республики. В городах ситуация хуже, чем в селах. Балдан лама считает, что бурятское население подверглось русификации, причем виноваты в этом были, по его мнению, не только власти, но и священнослужители.

Базаров вспоминал, как однажды побывал на открытии и освящении субургана (буддийской ступы) в Селенгинском районе Бурятии. "Выступает Хамбо лама – говорит по-русски, выступает ширээтэ лама (настоятель дацана) – тоже говорит по-русски. А там только буряты живут. Потом идем кушать, проходим мимо детей, а они по-русски общаются. Ламы им говорят – вы почему по-бурятски не говорите? Ну, конечно, дети бурятского и не знают".

Однокурсник Базарова, Хамбо лама Дамба Аюшеев в поездках всегда призывал других лам не обсуждать с Балданом политику и бурятский язык. "Хамбо лама говорил – не задевайте его, он заведется, всю поездку испортит. Если я начинал [такие разговоры], Хамбо лама тут же засыпал, – вспоминал Базаров. – Меня и правда было невозможно остановить. Я часто заявлял друзьям-ламам – наше начальство вынуждено говорить то, что нужно начальству из Москвы. Но мы с вами сидим на шее трудового народа. Мы свободные люди. Даже если будем критиковать систему, у нас хлеб никто не отберет. Духовенство должно говорить те вещи, которые неприятны властям".

"Если человек – буддист, он должен понимать, что война – плохо"

Когда началась война в Украине, Базаров понял – надо уезжать: "С моим характером меня бы точно посадили". Балдан вспоминал, что его знакомые ламы, как и обычное население, оказались подвержены "влиянию телевизора и начальства": "В первые дни они все были уверены, что уже завтра будет парад на Крещатике".

Лидер Буддийской Сангхи России, Хамбо лама Дамба Аюшеев также поддержал войну. Он заявлял, что "защиты Родины – священный долг для буддистов". Балдан Базаров объяснял действия Аюшеева тем, что религиозный глава "должен быть верен власти". "Будь я на месте Хамбо ламы, то не знаю, как повел бы себя", – говорил Базаров.

При этом Балдан считал – обычные ламы должны говорить прихожанам, чтобы те не ехали воевать. Когда этого не случилось, Базаров испытал "глубокую печаль": "Они стали плыть по течению: молчать, поддерживать власть. Ламы успокаивают себя тем, что родину надо защищать. Да, буддизм в любой системе находит пути компромисса, чтобы не быть с ней в штыках. Но эта война [с Украиной] – неправильная. Нельзя её поддерживать. Если человек – буддист, он должен был изначально понимать, что война – плохо, что убийство – это грех".

В интервью для "Людей Байкала" Базаров повторял, что у российских военных "не будет хорошего перерождения" (перерождение – важное понятие в буддизме). "Вот был человек – не врал, отличный семьянин, работал, всем помогал. Родина его призвала – он, такой отзывчивый, поехал. Родина дала ему в руки автомат – стреляй, убивай. Он как отзывчивый человек стреляет и убивает. Предыдущая карма у человека была хорошая, а тут он ее испортил. В будущей жизни у него обязательно будут проблемы".

Балдан рассуждал и о "боевых бурятах Путина" – это пропагандистский миф появился в 2014 году и в итоге превратился в мем. Базаров считал, что "мохнатая рука Кремля захотела втянуть бурят в кровавую войну на Донбассе": "Даже сейчас бурят в процентном отношении едет воевать на Украину меньше, чем русских. Но во всём виноваты буряты. Они просто попались под руку".

Однажды, вспоминал Базаров, он прочитал в интернете, что в одном из оккупированных районов Украины "зверствовали буряты". "Все местные повторяли – буряты, буряты. Когда их спросили, а как эти буряты выглядят, местные ответили – бородатые. Но у бурят же борода не растет. А если растет, они ее сбривают".

"Работаю 12 часов в день, семь раз в неделю"

Базаров уехал из Бурятии в Монголию в марте 2022 года. Взял с собой ламскую одежду, несколько портретов буддийского подвижника, Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, книгу с монгольскими вертикальными письменами.

Несколько месяцев Балдан провел в Стамбуле. Оттуда он хотел попасть в Украину, "чтобы быть в это трудное время рядом с украинцами и помогать, чем могу". "Поставили бы копать окопы – копал бы окопы, поставили бы поваром – был бы поваром. Но больше всего я хотел встречаться с пленными сородичами, доносить до них правдивую информацию". Но, как быстро выяснилось, "россиянам, а особенно бурятам, в Украину соваться не советуют".

Когда Балдан понял, что в Украину его не пустят, он задумался, куда ехать. Его знакомые предложили перебраться в США. Базаров подчеркивал – он не выбирал Америку, он ехал не "в", он ехал "от".

После отъезда из России Балдан перестал общаться со знакомыми, поддерживающими войну
После отъезда из России Балдан перестал общаться со знакомыми, поддерживающими войну

Базаров решил въезжать в Штаты через мексиканский город Рейноса – там риск попасть в миграционную тюрьму при проходе границы был существенно меньше, чем в более известной Тихуане. "Я был первый бурят, который собирался попасть в США через Рейносу", – говорил Балдан. Первые дни в городе он прожил на улице. Потом через знакомых нашёл христианскую церковь. При ней был приют, в котором жили выходцы из Африки и мексиканцы. Ученики Базарова помогли найти ему адвоката в США и подготовить документы. Месяц Балдан ждал, когда его пригласят на встречу в таможню.

17 июня 2022 года Базаров приехал на границу на автобусе, который курсировал от церкви. Базаров не говорит по-английски, и специально для него позвали переводчика. Весь разговор с сотрудником таможни занял 15 минут. Вскоре Балдан пил "Кока-колу" на территории США.

На въезде в Америку Базаров запросил политическое убежище. Это защитный статус, который правительство США предоставляет заявителям, столкнувшимся с преследованием в родной стране, либо опасающимся преследования. Лица, получившие статус, в дальнейшем имеют возможность податься на грин-карту и гражданство. Ожидание убежища даже при демократах занимало несколько лет. Сейчас, при президенте-консерваторе, процесс еще более замедлился и ужесточился. При этом заявители могут получить разрешение на работу.

Первое время Базаров жил в городе Цинциннати в штате Огайо. Работал в отеле – сначала уборщиком, потом сотрудником прачечной. Несколько месяцев провел в Нью-Йорке – получал водительские права. Устроился в доставку продуктов в городе Бойсе, штат Айдахо. Возил заказчикам-американцам продукты, товары для собак и кошек, автомобильные шины.

К любой работе Базаров относился с уважением и никогда не жаловался. Про службу доставки вспоминал с удовольствием. "Работаю 12 часов в день, семь раз в неделю, но не устаю", – говорил Балдан ЛБ. С таким режимом работы Базаров мог заработать до четырех тысяч долларов в месяц. На еду лама не тратился – раз в месяц он брал продукты в фудбанке (сеть, которая бесплатно распределяет излишки продуктов от производителей и супермаркетов нуждающимся).

Пока Балдан развозил товары клиентам, он постоянно читал в машине молитвы. Ламой в Америке Базаров быть не перестал: периодически он проводил буддийские обряды для бурятских семей, живущих в США, к нему обращались прихожане, ученики. Балдан часто посещал местные буддийские храмы.

"Люди у нас пугливые"

В США Балдан продолжал критиковать российские власти, делал антивоенные высказывания. Он осудил частичную мобилизацию, особенно жестко проходившую в Бурятии. Ночь с 21 на 22 сентября 2022 года в бурятских пабликах назвали "судной". С вечера чиновники с учителями заполняли повестки о мобилизации, ночью повестки стали разносить по домам. Мужчин поднимали с постелей, давали им короткое время на сборы, а потом увозили их на сборные пункты.

Балдан Базаров, вспоминая эти дни, говорил ЛБ, что "власти, конечно, виноваты, но и к населению были вопросы". "Люди у нас пугливые. Можно было ментам двери не открывать, в подвале спрятаться, в окошко выскочить и убежать. Но нет, все выходили и садились". Базаров связывал такое поведение с тем, что "у всех [россиян] в генах отложился 37-й год, отложилось, что ментов надо бояться, что их надо слушаться".

Балдан Базаров во время велопробега по буддийским святыням Бурятии и Забайкалья, 2021 год
Балдан Базаров во время велопробега по буддийским святыням Бурятии и Забайкалья, 2021 год

Базаров критиковал население Бурятии за покорность. "У бурят нет прямоты души, мы привыкли прятаться, нас били по башке – учи русский язык, сперва по-русски научись говорить. Из-за этого у бурят развился комплекс неполноценности". По мнению ламы, этот комплекс есть и у русских, живущих в Бурятии.

Лама призывал жителей Тункинского района уходить в лес и пережидать мобилизацию там. Но, как он сам говорил, его совету последовали единицы. В марте 2026 года он рассказывал журналистам "Людей Байкала", что на войне погибло несколько его родственников, а также "очень много знакомых":

"Мой друг пару лет назад ездил на похороны родственника. Звонил оттуда пьяный, плакал, ругал Путина. А потом позвонил мне через пару недель и говорит – я поехал на войну, это Зеленский виноват, надо Зеленского убить. Я ему говорю – слушай, ну ты же там подохнешь, вы все там подохнете. Ну, так и случилось. Похоронили его год назад".

Уже много лет Балдан Базаров выступает за независимость Бурятии. Он благословлял съезд бурятских организаций в США, на котором участники подписали декларацию независимости республики.

"Я считаю, что Россия как государство обязательно развалится, – говорил Балдан ЛБ. – Злой человек никогда не изменится в лучшую сторону, потому что он злой. Россия – империя, она будет нести много вреда и боли".

Базаров не уставал говорить о насильственной русификации Бурятии и в США. С бурятами, которых Балдан встречает в Штатах, он принципиально разговаривал только на бурятском. Английский за четыре года в Америке так и не выучил. Лама объяснял, что в этом не было необходимости – население Штатов слишком разношерстно. Балдан даже с коренными американцами общался по-бурятски – и ему казалось, что его понимали.

"Заключенным страшно, одиноко и грустно"

Последний год Базаров жил в Калифорнии. Устроился на работу водителем небольшого трака. Ему нравилось на юге, он легко переносил калифорнийскую жару.

"Я хронический бронхитик, мне нужно больше тепла. А тут и зимы нет. В Бурятии я минимум месяц болел каждый год, когда холодно было".

28 апреля 2026 года Балдан был в очередном рейсе. Днем его фургон остановил шериф в городке Рок-Спрингс в штате Вайоминг. После этого шериф связался с сотрудниками миграционной службы ICE, которые и задержали Балдана.

"Все документы у него были в порядке – разрешение на работу, водительские права, – в разговоре с ЛБ сказала президентка фонда „Свободная Бурятия“** Александра Гармажапова*. – Балдан лама – опытный водитель, правил не нарушает, соблюдает скоростной режим. Видимо, была какая-то облава".

Медиаресурс округа Суитуотер, куда входит Рок-Спрингс, ежедневно публикует информацию о арестованных в округе. Журналисты сообщили, что 28 апреля агенты ICE задержали там 11 человек в возрасте с 19 до 65 лет. Самый старший из них – как раз Балдан Базаров. В комментариях подписчики медиа пишут "Good job ICE and God bless you" ("Хорошая работа, ICE, благослови вас Господь"). Это не удивительно: Вайоминг считается консервативным штатом, поддерживающим миграционную политику Дональда Трампа.

По последним данным, сейчас Балдан Базаров находится в детеншн (иммиграционной тюрьме) в городе Денвер, штат Колорадо. Это частная тюрьма, которая управляется корпорацией GEO Group по контракту с ICE. Она рассчитана на содержание 1,5 тысяч человек.

Журналисты местного издания Denverite недавно выпустили текст о том, в каких условиях содержатся в тюрьме задержанные. Арестованные жаловались на плохое лечение (при всех заболеваниях им предлагают только таблетку ибупрофена), однообразное и недостаточно калорийное питание, словесные и физические оскорбления со стороны охранников. Многие заключенные говорили о приступах паники, а также о том, что им страшно, одиноко и грустно.

Информации о том, как себя сейчас чувствует Балдан Базаров, пока нет. Его иммиграционный адвокат не ответил на запрос ЛБ.

"Осуждают не громко и не публично"

Первым информацию о задержании Базарова опубликовало Движение за независимость Бурятии "Тусгаар Буряад-Монголия"***. "Балдан лама – моральная поддержка для многих бурятских общественников и сторонников независимости", – написали активисты движения.

О поддержке ламы заявил и фонд "Свободная Бурятия"**. Представители фонда проинформировали о задержании Базарова Госдепартамент и Конгресс США и сейчас ждут реакции американских чиновников.

"Балдан Базаров – единственный бурятский лама, который публично и однозначно высказался против войны, – отметила в разговоре с ЛБ президентка фонда Александра Гармажапова*. – Он давал большое интервью нашему фонду. В России только за сотрудничество с нами ему грозит уголовное преследование по террористической статье. Поэтому мы предпримем все усилия, чтобы не допустить его депортации в Россию".

Друзья и знакомые Базарова объявили сбор денежных средств. Сумма составляет 12 тысяч долларов, эти деньги пойдут на оплату услуг иммиграционного адвоката и возможный залог. "Балдан лама является мирным и уважаемым членом сообщества, который всегда выступал за ненасилие, сострадание и защиту культурных прав и прав человека", – отметили инициаторы сбора.

Родственники Базарова, которые живут в Бурятии, тоже знают о его задержании. Но никак это не комментируют. Сестра Балдана Светлана в разговоре с ЛБ говорит, что "не разделяет его [политические] взгляды". Она предполагает, что население Тункинского района осуждает Балдана, но "не громко и не публично": "Мне лично никто ничего [про брата] не говорил".

Светлана подчеркивает, что последние годы почти не общается с Балданом: "Только на тему семьи – кто родился, кто женился. Ну, и еще буддийские статуи обсуждали". Несколько лет назад Базаров предложил родственникам пожертвовать деньги на статуи Будд в Иволгинском дацане – он говорил, что это улучшает карму. Одна бронзовая статуэтка стоит 80 тысяч рублей, ее делают и оставляют стоять в дацане. Балдан сам перечислял деньги из Америки и сподвиг на сборы родных.

Хамбо лама Дамба Аюшеев, чья резиденция находится в Иволгинском дацане и который до войны тепло отзывался о Базарове, не ответил на запрос "Людей Байкала".

P. S.

Первый раз я созвонилась с Балданом Базаровым в конце 2022 года. Я еще тогда жила в Бурятии, он – уже работал в США. Материалы первого интервью вошли в текст "Буддизм путинского режима", который рассказывал об отношении российских буддистов к войне. Я помню, как меня поразил Балдан лама – он говорил прямо, яростно, не подбирая дипломатических выражений по отношению к Владимиру Путину и к "зетникам".

В 2024 году Базаров стал одним из героев моей документальной пьесы "Плохой бурят хороший". Мы с Балданом ламой никогда не виделись лично, но он сразу согласился помочь – считал важным донести до россиян, что думают буряты. Мы созванивались несколько раз. Я жила в Армении, он – в Америке, и наши часовые пояса не совпадали. Приходилось разговаривать то слишком рано, то слишком поздно. Но это были душевные, глубокие и важные интервью.

Помню, что Балдан лама предлагал мне отнестись к пьесе, как к холсту, на котором нужно "писать картину бытия".

Последний раз я позвонила Базарову в марте 2026 года – за полтора месяца до его задержания. Балдан лама сказал – он не думает, что ситуация в России изменится в лучшую сторону в какое-то ближайшее время.

"Никакой свободы там нету, поэтому возвращаться я не хочу. Буду в Америке", – заключил он.

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