Перегретая войной. Российская экономика неудовлетворенного спроса

Банк России по итогам очередного заседания Совета директоров 9 июня принял решение в шестой раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. При этом в сообщении, которое сопровождало решение по ставке, содержится недвусмысленное предупреждение о том, что уже на следующем заседании можно ждать ее повышения.

Фактически российская экономика оказалась на грани перегрева, хотя даже по итогам этого года Центробанк не ожидает ее восстановления до довоенного уровня.

Задолженность домохозяйств перед банками выросла на триллион с лишним рублей

О том, как такое возможно, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции, которая проходит после заседания Совета директоров. С одной стороны, регулятор фиксирует восстановление потребительского спроса. Стимулируют этот процесс как рост зарплат и других доходов населения, так и вернувшийся в марте-апреле к довоенным уровням рост ипотечного и потребительского кредитования. Согласно последним опубликованным данным, за первые два весенних месяца задолженность домохозяйств перед банками выросла на триллион с лишним рублей и впервые перевалила за 30 триллионов.

Однако, по словам Набиуллиной, "дальнейший рост спроса упирается в ограничения на стороне предложения, среди которых на первом месте – нехватка персонала по широкому кругу отраслей. Когда возможности компаний по наращиванию выпуска ограничены, рост спроса будет выливаться в повышение цен".

В ряде отраслей продолжается острый дефицит кадров

Глава ЦБ, по крайней мере отчасти, склоняется к тому, чтобы объяснить это структурным сдвигом, который с февраля 2022 года переживает российская экономика: "Производство сырьевых экспортных товаров менее трудоемко, и для него требуется меньше персонала, чем нужно для выпуска товаров и услуг для растущего внутреннего потребления. Импортозамещение означает создание новых производств внутри страны, для чего необходимо больше рабочей силы".

Этот вывод подтверждают и данные мониторинга предприятий, который проводят в Центробанке. В мае, по словам Набиуллиной, оценки компаниями достаточности рабочей силы продолжили ухудшаться. В ряде отраслей продолжается острый дефицит кадров. "Такая ситуация на рынке труда является серьезным ограничением для дальнейшего наращивания выпуска", – резюмировала глава регулятора.

На первый взгляд, все выглядит логично. Повышение ставки охладит платежеспособный спрос. Этому же будут способствовать дополнительное ужесточение регулирования в области потребительство кредитования – его Банк России начал в конце мая. Инфляция, которая начала было разгоняться и разогревать инфляционные ожидания, вернется в прогнозные рамки. А там и промышленность как-нибудь решит свои проблемы с наращиванием выпуска.

Для танковых заводов ключевая ставка никакой роли не играет

В этой картине есть один небольшой изъян. Банк России, его руководство и аналитики продолжают старательно игнорировать войну и ее последствия для экономики. В том числе и структурные трансформации, которые связаны не с внешними ограничениями и вынужденным импортозамещением, а с опережающим ростом военного производства. Уже сейчас компании, работающие на конечных потребителей, с большим трудом конкурируют за работников с оборонным сектором.

Повышение ставки, а значит, и удорожание кредитов, повлияет не только на платежеспособный спрос домохозяйств, но и на способность гражданских секторов инвестировать в модернизацию и расширение производства. Для танковых заводов ключевая ставка никакой роли не играет. Они исправно финансируются из государственного бюджета и могут себе позволить переплачивать на рынке за сырье, комплектующие и работников. А их работники получают повышенные зарплаты и тем самым увеличивают платежеспособный спрос вне зависимости от того, какие меры принимает регулятор, чтобы сдуть пузырь на рынке потребительского кредитования.

Цены в потребительском секторе поползут вверх

Поэтому повышение ключевой ставки в условиях продолжающейся войны может вызвать совсем не тот эффект, который все ожидают. Сокращение платежеспособного спроса окажется менее существенным, чем сокращение выпуска товаров, его удовлетворяющих. При этом статистика, для которой не важно, что считать – танки или мотороллеры – будет по-прежнему неплохой, но цены в потребительском секторе поползут вверх. И чем сильнее Банк России будет "закручивать гайки", тем хуже будут обстоять дела и с инфляцией, и с уровнем обеспеченности домохозяйств гражданской продукцией.