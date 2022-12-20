Бывшего бойца "ЧВК Вагнера" похоронят в Петербурге на "Аллее доблести"

В Санкт-Петербурге на территории Белоостровского кладбища появится "Аллея доблести". Там похоронят наемника из "ЧВК Вагнера" Дмитрия Меньшикова, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора города.
Похороны изначально были запланированы на 18 декабря. Новая дата пока не согласована.
Ранее владелец "ЧВК Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин, пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на то, что власти Петербурга отказывают ему в захоронении погибшего наёмника на "Аллее славы". Бизнесмен попросил Володина организовать выездную комиссию для решения вопроса с погребением. Спикер в ответ подчеркнул, что "на фронте все равны" и никого нельзя разделять при увековечивании памяти.
При этом на Белоостровском кладбище официально нет "Аллеи славы". Чиновники из администрации Петербурга попросили главного военкома города Сергея Качковского разъяснить порядок погребения погибших участников войны, не имеющих официального статуса военнослужащего. Позже вице-губернатор Кирилл Поляков объявил, что на кладбище появится "Аллея доблести", пишет сайт Север.Реалии.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали СМИ, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, он посетил десятки колоний в разных областях страны.
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