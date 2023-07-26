Бывший кандидат на пост президента Украины Вадим Рабинович заподозрен в государственной измене. Его объявят в розыск, Киев знает, что он находится на территории Израиля. Об этом в ходе национального телемарафона сообщила представитель украинского Государственного бюро расследований, передаёт РБК-Украина.

69-летний Рабинович – основатель и сопредседатель запрещённой в Украине партии Оппозиционная платформа – За жизнь, которую власти называют пророссийской. В 2014 году он участвовал в президентских выборах как самовыдвиженец. Он набрал чуть больше 2 процентов голосов, за него проголосовали 406 тысяч человек. Политик был депутатом Верховной рады двух созывов.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Рабиновича гражданства. После этого был аннулирован его депутатский мандат. Следствие обвиняет его в том, что он распространял «антиукраинскую пропагандистскую информацию» среди населения и политического руководства стран Евросоюза, чем, как утверждается, помогал Москве достигать военных целей. По статье о госизмене ему грозит до 15 лет лишения свободы.