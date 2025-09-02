Бывшего начальника управления связи МО РФ приговорили к 9 годам

235-й гарнизонный военный суд в Москве во вторник приговорил бывшего начальника управления планирования связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина к девяти годам колонии строгого режима, а также штраф в размере 12 миллионов рублей (сумма вменяемой ему взятки). Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.

Согласно обвинению, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода "Телта" 12 миллионов рублей. За эти деньги генерал-майор пообещал покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи Министерству обороны.

Сообщается, что Оглоблин сотрудничал со следствием и дал показания на своих руководителей - Вадима Шамарина и бывшего заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова. Они были ранее осуждены - Шамарин получил 7 лет колонии за взятку размером в 36 миллионов рублей, а Арсланову суд назначил 17 лет по делу о хищениях 1,6 млрд рублей при закупке у АО "Воентелеком" оборудования для космической связи. По этому же делу Оглоблин ещё в феврале 2022 года получил 4,5 года колонии, тогда же его лишили звания генерал-майора.

По словам его адвоката Максима Довганя, давая показания против Шамарина и Арсланова, Оглоблин рассчитывал на освобождение от уголовной ответственности, однако против него в октябре 2024 года возбудили новое дело. Адвокат отказался прокомментировать РБК приговор военного суда.

Обвинение просило назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы, а также штраф в 60 миллионов рублей.

Процесс по делу Оглоблина проходил в закрытом режиме. В последнем слове он заявил, что признаёт вину и раскаивается, подчеркнув, что сотрудничал со следствием и не нанёс ущерба.

После отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны весной 2024 года в России возбудили несколько коррупционных дел в отношении чиновников Минобороны. По делам о взятках и хищениях были арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин и другие военачальники.