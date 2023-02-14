Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева освободили из колонии

Районный суд в Бишкеке разрешил бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву выезд за пределы страны на лечение. Ранее он был осуждён на 11 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Атамбаева освободили из исправительной колонии, сказали ТАСС в семье бывшего президента. Эту информацию подтвердили и соратники бывшего президента.

Накануне судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дела в отношении Алмазбека Атамбаева. Постановления Верховного суда от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева отменены, сообщает Киргизская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.

В 2020 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по этому делу, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет. Дело было направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд города Бишкека. Однако 12 октября Верховный суд отменил свое решение после ходатайства Генпрокуратуры. 15 марта 2022 года Верховный суд оставил в в силе приговор о лишении Атамбаева свободы на 11 лет. Среди более чем 10 обвиняемых, проходивших по этому делу, Алмазбек Атамбаев оказался единственным, кто получил реальный тюремный срок.