Великобритания раскритиковала Россию и Китай за действия в космосе

Россия и Китай ежедневно создают угрозы в космосе. С таким заявлением на открытии космического командования Великобритании выступил глава штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон.

По словам Уигстона, Россия запустила в космос несколько спутников, которые имеют характеристику оружия. А Китай разрабатывает ракеты для уничтожения спутников, ослепляющие лазеры и устройства для создания радиопомех, утверждает военный.

Уигстон также отметил, что Россия и Китай запускают свои аппараты рядом со спутниками других стран. Кроме того, Москва и Пекин ведут работы, в результате которых космическая техника других государств может быть уничтожена, полагает начальник штаба британских ВВС.

Уигстон допустил, что королевство может создать собственное оружие для защиты своих космических активов.

Космическое командование Великобритании займётся военными разработками в космосе. Новая организация также будет отслеживать возможные угрозы в космосе – от космического мусора до преднамеренных атак. Командование будет работать в координации с ключевыми союзниками – США, Австралией и Францией.

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В конце 2020 года космическое командование США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. Как следует из заявления ведомства, это испытание стало частью масштабной программы, в рамках которой российская сторона разрабатывает и размещает на земле и орбите космическое оружие. Данный шаг противоречит официальным заявлениям российского руководства о том, что оно стремится предотвратить милитаризацию космоса, сказано в заявлении.

В июле 2020 года США и Великобритания обвинили Москву в проведении космических стрельб. Утверждалось, что один российский спутник запустил снаряд в другой.

Россия отвергает критику западных военных, настаивая на мирном характере любых космических тестов. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные заявления "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

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