Бывшего замглавы Челябинской области задержали после 7 лет розыска

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, бывший чиновник с осени 2018 года находился в международном розыске.

Уфимцев был заместителем губернатора в 2010-2013 годах, регионом тогда руководил Михаил Юревич. Следствие обвинило бывшего замгубернатора в краже заповедных земель на берегу озера Увильды. В 2009 году территория была выделена под строительство детского лагеря "Спартак" для одарённых детей, но на ней построили элитный коттеджный поселок.

Где бывший губернатор скрывался 7 лет — не уточняется. Его задержали по прилёте из-за границы в аэропорту Челябинска, рассказывает Ura.ru. В среду в него прибывали рейсы из Египта, Турции и Армении.