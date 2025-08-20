Ссылки для упрощенного доступа

Бывшего замглавы Челябинской области задержали после 7 лет розыска

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, бывший чиновник с осени 2018 года находился в международном розыске.

Уфимцев был заместителем губернатора в 2010-2013 годах, регионом тогда руководил Михаил Юревич. Следствие обвинило бывшего замгубернатора в краже заповедных земель на берегу озера Увильды. В 2009 году территория была выделена под строительство детского лагеря "Спартак" для одарённых детей, но на ней построили элитный коттеджный поселок.

Где бывший губернатор скрывался 7 лет — не уточняется. Его задержали по прилёте из-за границы в аэропорту Челябинска, рассказывает Ura.ru. В среду в него прибывали рейсы из Египта, Турции и Армении.

  • Бывший губернатор Юревич находится в розыске с 2017 года, его обвиняют в коррупции. В августе в розыск был объявлен ещё один бывший руководитель региона — Борис Дубровский, он сменил на посту Юревича в 2014 году и возглавлял область до 2019-го года.
