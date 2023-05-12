Бывшего замглавы ФСИН России приговорили к девяти годам колонии

Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Максименко лишён звания и госнаграды, с него также взыщут более 330 миллионов рублей. Кроме того, бывшему замглавы ФСИН назначили штраф в 43 миллиона рублей и на 11 лет запретили занимать руководящие должности в госструктурах. Обвинение требовало для Максименко 15 лет лишения свободы.

Максименко был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал получение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". В результате, как утверждает обвинение, не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение контрактов государству был нанесён ущерб на сумму более 189 миллионов рублей. Позднее на Максименко завели второе уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Вину он не признаёт.