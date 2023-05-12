Бывшего замглавы ФСИН России приговорили к девяти годам колонии

Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Максименко лишён звания и госнаграды, с него также взыщут более 330 миллионов рублей. Кроме того, бывшему замглавы ФСИН назначили штраф в 43 миллиона рублей и на 11 лет запретили занимать руководящие должности в госструктурах. Обвинение требовало для Максименко 15 лет лишения свободы.
Максименко был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал получение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". В результате, как утверждает обвинение, не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение контрактов государству был нанесён ущерб на сумму более 189 миллионов рублей. Позднее на Максименко завели второе уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Вину он не признаёт.
- Валерий Максименко был назначен на должность заместителя директора ФСИН в 2016 году. Среди прочего он отвечал за взаимодействие со СМИ. Многие правозащитники отмечали, что при нём ведомство стало наиболее открытым из всех силовых структур.
- Максименко заявлял, что ему стыдно за ведомство. В качестве примера он привёл начальника колонии в Красноярском крае, который окунул заключённого головой в унитаз, а затем пошёл на повышение, став исполняющим обязанности первого заместителя управления.
- В 2018 году Максименко извинился перед заключённым Ярославской колонии Евгением Макаровым, которого пытали сотрудники ФСИН. Руководство этой колонии было оправдано судом за неделю до задержания генерала.
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