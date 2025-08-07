Украина подозревает начальника СИЗО, где была Рощина, в пытках

Офис генпрокурора Украины сообщил, что начальник СИЗО № 2 в Таганроге подозревается в организации пыток украинских граждан, включая журналистку Викторию Рощину.

По данным украинского ведомства, в изоляторе действовала система репрессивного обращения с удерживаемыми украинцами, в том числе с гражданскими лицами.

В 2024 году среди заключённых СИЗО была Рощина. По утверждению прокуратуры, журналистку пытали, у неё не было доступа к медпомощи, воде и пище. Также сообщается о физическом и психологическом давлении на Рощину с целью склонить к сотрудничеству.

Расследование проводится по статье о жестоком обращении с гражданским населением, совершённом группой лиц. Максимальное наказание по этой статье 12 лет лишения свободы.

Имя подозреваемого не называется. В Нацполиции Украины уточняют, что речь идёт о бывшем начальнике изолятора. Согласно открытым данным, во время пребывания в СИЗО Рощиной изолятор возглавлял Александр Штода, сейчас — Вячеслав Власс.

Журналистка Виктория Рощина, сотрудничавшая, в том числе, с Украинской службой Радио Свобода, с самого начала полномасштабного российского вторжения освещала его ход. В августе 2023 года она попала в плен к российским войскам. 10 октября 2024 года стало известно, что Рощина умерла во время этапирования из Таганрога в Москву. В Главном управлении разведки Украины сообщили, что журналистка была включена в списки по обмену пленными.

По сообщению Минобороны России, которое получил отец Рощиной, она умерла 19 сентября. По факту гибели Рощиной генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статьям нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство.

Расследование 12 СМИ из шести стран под руководством французского консорциума журналистов Forbidden Stories показало, что тело Рощиной вернули на родину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.





