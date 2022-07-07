Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего гендиректора "Яндекс Лавки" и экс-издателя "Медузы" Илью Красильщика.

Карточка с данными Красильщика появилась в базе розыска министерства, сообщает "Интерфакс". Агентство отмечает, что в конце апреля, Следственный комитет возбудил против медиаменеджера уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил.

Наказание по соответствующей статье предусматривает штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 3 лет.

Илье Красильщику, который с начала российского вторжения в Украину находится за пределами России, вменили уголовную статью за пост в инстаграме об убийствах гражданских лиц в украинском городе Буча. Комментируя дело, Красильщик сказал, что окончательно покидает "Яндекс" и "не планирует" возвращаться в Россию, пишет "Коммерсантъ".