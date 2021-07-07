Осуждённый на пожизненный срок бывший сотрудник службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин нашёлся в изоляторе "Лефортово" в Москве. Ранее стало известно, что он был этапирован из колонии в Оренбургской области. Правоохранительные органы не сообщают, куда везётся заключённый, пока он не прибыл на место.

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О том, что Пичугин найден, сообщила "Новой газете" его мать Алла. О его вывозе из колонии стало известно ещё 1 июля. Источник ТАСС тогда говорил, что заключённый был этапирован "для проведения следственных мероприятий". По какому делу — не уточнялось.

В 2016 году Пичугина уже вывозили в Москву для дачи показаний против Ходорковского. Тогда он отказался давать показания, и после нескольких месяцев в СИЗО "Лефортово" был этапирован обратно в оренбургскую область.

"Новая газета" отмечает, что перевоз Пичугина в Москву происходит за два месяца до ожидаемого решения Верховного суда Нилерландов по по иску акционеров ЮКОСа к России о выплате 57 миллиардов долларов за незаконное изъятие активов. Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Потом оно отменялось и подтверждалось в разных судах, но Верховный суд должен поставить точку в этом деле.

Россия даёт понять, что не планирует исполнять решение, если оно будет вынесено не в пользу Москвы.

Пичугин был приговорён к пожизненному заключению по делу об организации убийств и покушений на убийство. Он не признаёт вину. Его защита настаивает, что дело сфабриковано. Европейский суд по правам человека признал суд над Пичугиным несправедливым и дважды указывал на необходимость пересмотра приговора Пичугину, но Москва это проигнорировала.