Бывший "морской котик" из США погиб в боях за Украину. Дэниел Свифт воевал на стороне территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает издание Time.
Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя американских военно-морских сил передаёт, что Свифт поступил в морскую пехоту в 2005 году. За участие в военных кампаниях в Ираке и Афганистане он получил награды. В марте 2019 года американец дезертировал и потерял свой статус "морского котика".
Дата и место гибели, а также причины, по которым Свифт оставил военную службу в США и приехал воевать за ВСУ, не уточняются. Американская сторона не стала представлять подробности, сославшись на конфиденциальность личной информации.
Госдепартамент США не подтвердил личность Свифта, но признал гибель американского гражданина.
- В начале марта МИД Украины сообщал, что на стороне ВСУ воюют примерно 20 тысяч иностранцев более чем из 50 стран. Сколько иностранцев воюют сейчас, украинская сторона официально не уточняет.
- По последним данным The Washington Post, к началу 2023 года в зоне активных боевых действий на территории Украины могли находиться от одной до трёх тысяч иностранных граждан.
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