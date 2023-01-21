Бывший "морской котик" из США погиб в боях за Украину. Дэниел Свифт воевал на стороне территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает издание Time.

Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя американских военно-морских сил передаёт, что Свифт поступил в морскую пехоту в 2005 году. За участие в военных кампаниях в Ираке и Афганистане он получил награды. В марте 2019 года американец дезертировал и потерял свой статус "морского котика".

Дата и место гибели, а также причины, по которым Свифт оставил военную службу в США и приехал воевать за ВСУ, не уточняются. Американская сторона не стала представлять подробности, сославшись на конфиденциальность личной информации.

Госдепартамент США не подтвердил личность Свифта, но признал гибель американского гражданина.

В начале марта МИД Украины сообщал, что на стороне ВСУ воюют примерно 20 тысяч иностранцев более чем из 50 стран. Сколько иностранцев воюют сейчас, украинская сторона официально не уточняет.

По последним данным The Washington Post, к началу 2023 года в зоне активных боевых действий на территории Украины могли находиться от одной до трёх тысяч иностранных граждан.

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