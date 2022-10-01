Бывший муж экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой утверждает, что она сбежала из-под домашнего ареста.

"Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении", – сказал Игорь Овсянников ​государственному телеканалу RT.

Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов рассказал "Новой газете. Европа", что ему ничего не известно о возможном побеге его подзащитной.

В середине августа суд отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении фейков о российской армии за участие в антивоенном пикете напротив Кремля.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию.