Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж отреагировал в соцсети Х на интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. Он опубликовал несколько карт, где границы России вписаны в границы Монгольской империи.

“После интервью Путина я нашел историческую карту Монголии, — говорится в публикации Элбэгдоржа. — Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация”.

Элбэгдорж иронизирует над одним из главных тезисов российской пропаганды, оправдывающих вторжение в Украину. Одним из ключевых аргументов Кремль называет тот факт, что большая часть территории Украины в своё время входила в состав Российской империи. Путин повторял его и Карлсону в интервью, опубликованном 9 февраля.

Значительная часть территории современной России в 13 — 17 веках располагалась на территории Монгольской империи или наследующих ей средневековых монгольских и татарских государств или признавала их верховенство. Карты бывшего монгольского президента при этом не отображают точные границы.