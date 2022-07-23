Депутат Хельга Пирогова могла покинуть РФ на фоне уголовного дела

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщили ряд ресурсов.

О том, что Пирогова в пятницу уехала за границу, написали паблик "АСТ-54", телеграм-канал "Политика. Today" и издание "Сибкрай" со ссылкой на источник. Отмечается, что она могла уехать в Казахстан.

Сейчас политик не выходит на связь. Ее коллега Светлана Каверзина отъезд Пироговой Сибирь.Реалии не подтвердила.

О возбуждении дела против депутата горсовета Новосибирска - по личному указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина - стало известно 22 июля. Адвокат Егор Солунин уточнил Сибирь.Реалии, что стороне защиты пока не поступали материалы следствия. Сама депутат сообщила в твиттере, что ее вызвали 25 июля на допрос в Следственный комитет.

В ночь на пятницу полиция на некоторое время задержала Пирогову после благотворительного аукциона в поддержку новосибирских активистов, которых обязали выплатить компенсацию МВД за участие в акциях протеста в январе 2021 года. На неё составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.

В связи с возбуждением уголовного дела Хельга Пирогова может быть лишена депутатского мандата.