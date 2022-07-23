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Депутат Хельга Пирогова могла покинуть РФ на фоне уголовного дела

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщили ряд ресурсов.

О том, что Пирогова в пятницу уехала за границу, написали паблик "АСТ-54", телеграм-канал "Политика. Today" и издание "Сибкрай" со ссылкой на источник. Отмечается, что она могла уехать в Казахстан.

Сейчас политик не выходит на связь. Ее коллега Светлана Каверзина отъезд Пироговой Сибирь.Реалии не подтвердила.

О возбуждении дела против депутата горсовета Новосибирска - по личному указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина - стало известно 22 июля. Адвокат Егор Солунин уточнил Сибирь.Реалии, что стороне защиты пока не поступали материалы следствия. Сама депутат сообщила в твиттере, что ее вызвали 25 июля на допрос в Следственный комитет.

В ночь на пятницу полиция на некоторое время задержала Пирогову после благотворительного аукциона в поддержку новосибирских активистов, которых обязали выплатить компенсацию МВД за участие в акциях протеста в январе 2021 года. На неё составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.

В связи с возбуждением уголовного дела Хельга Пирогова может быть лишена депутатского мандата.

  • Ранее депутат резко прокомментировала в соцсетях статью в СМИ о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В статье приводились слова родственников, благодарных местным властям за хорошую организацию похорон. Пирогова в твиттере написала, что "ни один нормальный человек" не воспримет спокойно смерть своего родственника и не будет радоваться хорошо организованным похоронам.
  • "Взамен жизней их родных у них получилось нормальный стол организовать на похоронах, - комментировала Хельга Пирогова. - Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали". Впоследствии депутат удалила пост, сочтя его слишком эмоциональным.
  • Заявление на Пирогову в Следственный комитет написали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров ("Единая Россия"), а также несколько региональных депутатов из ЛДПР и горсовета Новосибирска, которых связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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