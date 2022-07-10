В России заблокировали доступ к сайту Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал доступ к сайту германского издания Die Welt. Как отмечают в Роскомнадзоре, это было сделано "в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".

Die Welt (название переводится как "Мир") - ежедневная газета, выходящая в Германии с 1946 года. Тираж бумажного издания составляет более 250 тысяч экземпляров. У концерна Die Welt есть также телеканал и интернет-портал. После начала войны России в Украине Die Welt активно развивает свою русскоязычную службу. Издание неоднократно осуждало вторжение России в Украину, большая часть публикаций на русском языке в нем посвящено именно российско-украинскому конфликту и его восприятию в Европе.

Die Welt принадлежит издательскому дому Axel Springer; после того, как 5 мая сайт еще одного издания Axel Springer - популярной газеты Bild - был также заблокирован в России, Die Welt стала публиковать материалы Bild по-русски на своем сайте.

В Die Welt проходила трехмесячную стажировку бывшая редактор российского "Первого канала" Анастасия Овсянникова, выступившая в прямом эфире с антивоенным плакатом и после этого вынужденно покинувшая Россию. Несколько дней назад она сообщила, что покидает газету.

С начала войны в России заблокирован доступ к нескольким тысячам сайтов, начиная от международных СМИ и заканчивая частными интернет-страницами. Заблокирован был и сайт Радио Свобода. Также заблокированы социальные сети Facebook и Instagram (их владелец концерн Meta признан "экстремистской организацией") и Twitter. Среди прочего, Роскомнадзор заблокировал 24 апреля популярный шахматный сайт Chess.com из-за ссылки на якобы "пропагандистскую статью".