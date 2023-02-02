Бывший российский офицер попросил прощения у украинцев за вторжение

Бывший российский офицер Константин Ефремов, принимавший участие в российском вторжении в Украину, рассказал "Би-би-си" о пытках и жестоких допросах пленных украинских солдат, а также о его увольнении из армии и бегстве из России после отказа воевать на украинской территории.

При помощи фотографий и военных документов, которые предоставил Ефремов, журналисты смогли подтвердить, что в начале войны он действительно был в Украине - в Запорожской области, в том числе в городе Мелитополе. Он офицер самого высокого ранга, согласившийся открыто рассказать об издевательствах над пленными со стороны ряда российских военных, отмечает "Би-би-си".

Ефремов, в частности, рассказал о допросах доставленных в их часть украинцев в городе Каменка в Запорожской области. Подразделению Константина Ефремова поручили там охрану "штаба тыла". Допросами занимался полковник.

"Однажды полковник спросил пленного, назови мне националистов, кого ты знаешь в своем полку, взводе. А парень не понимает вопроса, мы, говорит морская пехота Вооруженных сил Украины. За это полковник избил его, выбил несколько зубов", - рассказывает собеседник "Би-би-си". По его словам, полковник несколько раз приставлял к голове парня пистолет. Говорил, что сейчас сосчитает до трёх и выстрелит; считал, потом стрелял рядом с головой. Одновременно он продолжал задавать вопросы. Пленный кричал, вопросов он не слышал, так как был оглушён, - продолжает Ефремов. Он отметил, что допросы, пытки, продолжались неделю: "Каждый день, или ночь, иногда два раза в день".

Необходимость "демилитаризации", а также "денацификации" Украины российские власти называли целями вторжения в самом его начале.

Константин Ефремов в звании старшего лейтенанта командовал взводом разминирования 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. В этой должности он приехал на учения в аннексированный Крым 10 февраля прошлого года. "Никто не верил, что будет война. Все верили, что будут учения. Даже старшие офицеры, я уверен, не знали", - говорит военный. Он и его подразделение получили команду выдвигаться в сторону Украины 27 февраля.

Когда позднее Константин Ефремов вернулся в Крым, то он и ещё шесть человек решили уволиться из армии: "Уехали прямо из леса, где мы были дислоцированы, в Джанкой. А дальше своими силами. За мной приехал друг из Владикавказа, он меня забрал". 27 мая Ефремов, по его словам, прибыл в свою военную часть в Грозном и написал рапорт: "Меня начали обвинять. Люди, которые ни одного дня не были в Украине, говорили, что я трус и предатель. Не дали мне уволиться по собственному желанию, подвели под увольнение за несоответствие занимаемой должности".

После объявленной президентом Путиным в сентябре так называемой частичной мобилизации, как сказал Ефремов, он понимал, что его, как офицера, который уже был в Украине, в покое не оставят. Константин связался с правозащитной группой Gulagu.net, которая помогла ему выехать из России.

"Я прошу прощения у всего украинского народа, что я с оружием в руках пришёл незваным гостем к ним в дом. И я благодарю бога, что от моих рук не пострадал никто, что я не лишил никого жизни на той земле. И благодарю бога, что сам не пострадал. У меня даже нет морального права, просить у украинцев прощения. Я даже за себя не могу просить прощения, и не ожидаю, что они меня простят. Я никогда не хочу и не буду участвовать в таком безумии", - приводит "Би-би-си" слова Константина Ефремова.

Российское Министерство обороны на запрос о комментарии в связи с утверждениями Ефремова не ответило.

Офис ООН по правам человека документировал случаи плохого обращения с пленными в ходе войны в Украине. Отмечалось, что представители организации опросили более чем 400 военнопленных, как украинцев так и россиян. Международные эксперты заявили, что обнаружили случаи пыток и плохого обращения с военнопленными с обеих сторон. "Если сравнить нарушения, пытки и плохое обращение с украинскими военнопленными происходят почти на каждой стадии пленения. И по большей части, условия содержания хуже в России или оккупированных районах Украины", - говорила глава мониторинговой команды ООН в Украине Матильда Богнер.

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