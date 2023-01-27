Схиигумен Сергий может провести в колонии семь лет

Суд в Москве приговорил отлучённого от РПЦ схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти к иудеям, католикам и мусульманам в шести записях его проповедей в интернете.
С учётом первого приговора, вынесенного осенью 2021 года по делу о склонении к самоубийству и самоуправству, Сергий может провести в тюрьме семь лет.
По делу о разжигании ненависти также проходил 33-летний соратник схиигумена Всеволод Могучев. Он выкладывал проповеди Сергия в своём ютьюбе. Могучева приговорили у пяти годам колонии.
- Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. Широкую известность он получил весной 2020 года, когда вступил в открытую конфронтацию с церковными и светскими властями, выступив против них с ультраконсервативных позиций.
- Он отказался подчиняться постановлениям о закрытии храмов и самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, фактически изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина.
- В октябре 2020 года Сергия отлучили от РПЦ. Решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также схиигумена оштрафовали по административной статье о возбуждении ненависти. В ночь на 29 декабря полиция и спецназ штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь и задержали Сергия.
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