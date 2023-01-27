Схиигумен Сергий может провести в колонии семь лет

Суд в Москве приговорил отлучённого от РПЦ схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти к иудеям, католикам и мусульманам в шести записях его проповедей в интернете.

С учётом первого приговора, вынесенного осенью 2021 года по делу о склонении к самоубийству и самоуправству, Сергий может провести в тюрьме семь лет.

По делу о разжигании ненависти также проходил 33-летний соратник схиигумена Всеволод Могучев. Он выкладывал проповеди Сергия в своём ютьюбе. Могучева приговорили у пяти годам колонии.