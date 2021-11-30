Проклявший власти схиигумен Сергий приговорён к 3,5 годам колонии

Схиигумен Сергий (Романов), отлучённый от РПЦ после резкой критики российских властей и патриарха Кирилла, приговорён к 3,5 годам колонии. Суд признал его виновным в склонении монахинь основанного им Среднеуральского монастыря к самоубийству во время проповеди, в самоуправстве и в воспрепятствовании работе религиозной организации.

По мнению суда, передаёт ТАСС, Романов "самовольно проживал в монастыре", "незаконно совершал церковные обряды" и "препятствовал проходу на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии". Кроме того, считает суд, монах вызывал раскол в Русской православной церкви, связав вакцинацию с чипированием.

Схиигумен отрицает обвинения и настаивает, что призывал только к готовности пожертвовать жизнью, как Иисус Христос, путь которого он хотел бы повторить. Романов — авторитетный среди части ультраконсерваторов в РПЦ монах и священник из Екатеринбурга. Его называли одним из лидеров так называемых царебожников — группы прихожан и духовенства РПЦ, особенно сильно почитающих последнего коронованного русского императора Николая II и его семью. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.

Широко известно о священнике стало весной 2020 года, после того как он вступил в открытую конфронтацию с церковными и светскими властями. Он отказался закрывать богослужения в контролируемых им приходах, изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина. В том числе он выступал против всенародного опроса о поправках в конституцию.

За это он был сначала запрещён в служении, лишён сана, а затем — отлучён от церкви. Несмотря на эти решения церковного руководства, он продолжал удерживать контроль над монастырём, пока не был арестован. Монастырь был взят штурмом ОМОНом. Его последователей из него выселили в апреле.

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