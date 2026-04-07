Бывший замглавы Курской области Дедов получил 17 лет колонии

Ленинский районный суд Курска во вторник приговорил бывшего вице-губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 миллионов рублей по делу о взятках при строительстве укреплений на границе с Украиной.

Дедова признали виновным в совершении двух преступлений по статье о получении взятки в особо крупном размере. Суд также взыскал с экс-чиновника более 20,9 миллиона рублей, полученных, как считает следствие, в результате совершенных преступлений. Помимо этого Дедова лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 12 лет.

Приговор в рамках того же дела вынесен предпринимателю Дмитрию Шубину по статье о посредничестве в получении взятки. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 388,5 миллиона рублей.

Вместе с Дедовым и Шубиным по делу проходил бывший курский губернатор Алексей Смирнов. 6 апреля суд в Курске приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей. С экс-губернатора Курской области в доход государства взыскали 20,9 миллиона рублей. Смирнов признал вину и заключил досудебное соглашение, хотя ранее заявлял о своей невиновности.

По версии следствия, Дедов и Смирнов получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение контрактов, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений в регионе. Следствие утверждает, что ущерб бюджету Курской области составил более 1 миллиарда рублей.

Украинские военные в августе 2024 года прорвались в Курскую область и более полугода удерживали там значительные территории. Также предпринимались попытки прорыва в Белгородскую область, но там вглубь российской территории украинские войска не заходили.



