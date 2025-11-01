Вынесен первый приговор по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Глава строительной компании "Сиэми" Виталий Синьговский приговорён к четырём годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 миллионов рублей, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения.

Срок назначен с учётом досудебного соглашения обвиняемого.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск "Корпорации развития" на сумму почти 153 миллиона рублей.

По этому же делу обвиняемыми проходят депутат Максим Васильев, бывший губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов.

Нынешний глава региона Александр Хинштейн прокомментировал решение суда : "Первый пошел, остальных не заставят ждать".

В показаниях обвиняемых упоминался также Роман Старовойт — бывший губернатор региона и министр транспорта. 7 июля, в день своей отставки, он покончил с собой.

Масштабные хищения при строительстве фортификационных сооружений были выявлены также в Белгородской области.

Украинские военные в августе прошлого года прорвались в Курскую область и более полугода удерживали там значительные территории. Также предпринимались попытки прорыва в Белгородскую область, но там вглубь российской территории украинские войска не заходили.

