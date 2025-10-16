В РФ в месяц открывают по 20 дел против крупных чиновников

С начала 2025 года в России были арестованы как минимум 155 высокопоставленных чиновников, пишет в четверг "Новая газета Европа".

По подсчётам журналистов, число уголовных дел против высокопоставленных чиновников и депутатов за неполный 2025 год уже на 27% превысило показатели 2024 года, а показатели довоенного 2021-го – почти втрое.

Более 50 госслужащих за последние 2,5 месяца были задержаны по делам о коррупции: часть из них связана с хищениями при строительстве укреплений на границе с Украиной. Среди задержанных вице-губернаторы, министры и мэры.

В материале издания также говорится, что растут темпы арестов: если в первом полугодии заводилось в среднем 14 новых уголовных дел в месяц, то во втором - их число выросло до 20.

Фортификационные сооружения вдоль границы с Украиной брянские власти начали строить в конце 2022 года. В результате власти всех граничащих с Украиной российских регионов попались на коррупции при их строительстве. В Курской области ущерб оценили в несколько миллиардов рублей, были арестованы чиновники вплоть до экс-губернатора Алексея Смирнова, а министр транспорта России Роман Старовойт застрелился на фоне сообщений о том, что может стать фигурантом этого дела. В Белгородской области по аналогичному делу арестована группа бизнесменов и чиновников во главе с замгубернатора Рустемом Зайнуллиным, в Брянской арестовали замгубернатора Брянской области Николая Симоненко.

Ранее было подсчитано, что с начала 2025 года окружные военные и флотские суды в России выносят более пяти приговоров по "террористическим" статьям каждый рабочий день, отмечает Настоящее время.