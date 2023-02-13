Бывший замглавы Росгвардии обвинён в мошенничестве на 388 млн рублей

В Москву из исправительной колонии этапировали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, чтобы предъявить ему новое обвинение. По мнению прокуратуры, он участвовал в махинациях с закупкой формы для гвардейцев. Ущерб, нанесённый Милейко, оценивают более чем в 388 миллионов рублей. В настоящее время Милейко уже отбывает срок по предыдущему обвинению - о мошенничестве с ведомственной недвижимостью.

Бывший генерал-лейтенант Сергей Милейко в Росгвардии курировал вопросы тылового обеспечения. В июле 2021 года он был приговорён к шести годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью, оштрафован на 600 тысяч рублей и лишён звания. Согласно доводам следствия, Милейко и его семья с использованием подложных документов завладели помещением в доме, который был построен для семей военнослужащих.

По новому обвинению, Милейко в 2017-2018 годах закупал для Росгвардии форму по завышенным ценам, представляя их начальству как среднерыночные. Милейко сделал единственным поставщиком одежды для Росгвардии компанию "Спецшвейснаб", с которой делил прибыль.

Как сообщает "Коммерсант", Росгвардия под руководством Милейко закупила 25 тысяч тельняшек за 9,7 миллионов рублей - по версии следствия, их стоимость была преувеличена почти в два раза. Цена 63 тысяч фуражек, за которые заплатили почти 25 миллионов рублей, оказалась завышенной на 3,5 миллиона, а 28 тысяч кепок по контракту на 21,8 миллиона рублей — на восемь миллионов.

Затем, как утверждает следствие, последовали закупки по завышенным ценам мыла, ремней, зимней и летней формы, перчаток и прочего обмундирования.