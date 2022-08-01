Calvert 22 Foundation объявлена "нежелательной организацией"

Генпрокуратура России в понедельник, 1 августа, объявила "нежелательной" британскую неправительственную организацию Calvert 22 Foundation, сообщает "Интерфакс". Обоснование — "угроза основам конституционного строя и безопасности РФ".



Calvert 22 Foundation занимался продвижением современного искусства и культуры России, Восточной Европы и Центральной Азии через выставки и образовательные программы. Среди партнёров фонда были государственный Эрмитаж, МГУ им. М.В. Ломоносова и Европейский университет в Санкт-Петербурге.

До 24 февраля 2022 года также выходил одноимённый журнал на английском языке.

Организация была создана в 2009 году лондонским экономистом русского происхождения Нонной Матерковой. Она занимается проектами в области современной культуры, сотрудничает с крупнейшими университетами и музеями мира и издает The Calvert Journal. С 2012 по 2018 годы в совет директоров Calvert 22 Foundation входил Алексей Кудрин.