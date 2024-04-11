Чао, Италия! Как Артем Усс бежал из под ареста в Милане

Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций. Усса задержали и поместили под домашний арест в Италии, но ему удалось сбежать и вернуться в Москву. Радио Свобода рассказывает, как именно это произошло.



Гражданин Боснии и Герцеговины Владимир Йованчич не стеснялся своей принадлежности к миру преступности: в тиктоке, где он публиковал видео православных церквей, моторных лодок и дорогих меховых пальто, у него был ник "vorzakon", отсылка к криминальному титулу "вор в законе".



В 9:30 утра 17 февраля 2023 года Йованчич отправился в путь из итальянского города Дезенцано-дель-Гарда, расположенного на южном берегу озера Гарда. Два его мобильных телефона подключались к сотовым вышкам в этом районе, когда он двигался к расположенному в 4 часах езды миланскому пригороду Базильо.



Это был лишь первый шаг в реализации заговора, кульминацией которого стал дерзкий побег из-под домашнего ареста россиянина по имени Артём Усс, разыскиваемого властями США по нескольким обвинениям, в том числе в контрабанде в Россию технологий двойного назначения, нефти и отмывания денег. Отец Усса, Александр, был влиятельным российским губернатором, связанным с государственным нефтяным гигантом, компанией "Роснефть", и лично с президентом Владимиром Путиным. Сейчас он – член Совета Федерации от Красноярского края.



Побег Артема Усса на следующий день после того, как итальянский суд одобрил его экстрадицию в США, стал большой неприятностью для итальянских властей. Италия этим, по словам члена итальянского парламента Девиса Дори, "поставила себя в неловкое положение на международном уровне". Правительство США объявило награду в 7 миллионов долларов за информацию, которая может помочь поймать россиянина.



Запутанная схема его побега позволила выйти на транснациональную организованную преступную группу, базирующуюся в Сербии, и позволяет предположить, что в этом побеге не последнюю роль сыграли спецслужбы.



Итальянская прокуратура обвинила в заговоре с целью вывезти Артема Усса из Италии 6 человек. Трое находятся под стражей: один в Хорватии, один в Словении (оба ожидают экстрадиции в США), еще один – в Италии. Остальные остаются на свободе.



Используя материалы следствия и кадры видеонаблюдения, предоставленные итальянскими властями, а также доказательства, представленные прокурорами в США и двух других странах, Радио Свобода воссоздало картину побега Усса из закрытого жилого комплекса в пригороде Милана, во время которого он пересек три границы и в итоге улетел домой в Россию из Белграда.

Январь 2023 года

В сентябре 2022 года большое жюри США предъявило 41-летнему Уссу обвинение: вместе с российским деловым партнером и четырьмя другими людьми он обвинялся в использовании немецкой компании для контрабанды технологий двойного назначения в Россию в нарушение западных санкций.



Примерно через месяц, 17 октября 2022 года, Усс был задержан в аэропорту Милана по ордеру США. Через пять недель после этого миланский суд вместо того, чтобы оставить его в тюрьме, отправил Усса под домашний арест, что вызвало обеспокоенность среди американских официальных лиц, а после его побега вызвало гневную критику со стороны чиновников и конгрессменов.



Усс был не новичком в Италии. Его семья владела там недвижимостью, включая отели, а сам он, как сообщается, владел винодельней на Сардинии. Деловой партнер Усса Юрий Орехов, которому были предъявлены обвинения в рамках этого же дела, был задержан в Германии и остается под стражей в ожидании экстрадиции.



В январе 2023 года Усс завербовал Йованчича "и других лиц, связанных с сербской организованной преступной группировкой, чтобы помочь ему бежать в Россию в случае решения об экстрадиции", – сообщило Министерство юстиции США, описывая выдвинутые против боснийца обвинения.



В том же месяце 53-летний Йованчич встретил жену Усса, модель по имени Мария Ягодина, в отеле в Милане. Они договорились о схеме, согласно которой Йованчич будет делать вид, что доставляет продукты в дом Усса, чтобы не вызывать подозрений.



По данным Министерства юстиции США, Ягодина дала Йованчичу сотовый телефон и аванс в размере 10 000 евро, а позже – ключ-карту для входа в дом.



Усс отбывал домашний арест в престижном закрытом поселке под названием Борго ди Вионе в Базильо, на южной окраине Милана. Комплекс вилл с терракотовыми крышами и отдельных таунхаусов с ухоженными лужайками позиционирует себя как место для семейного отдыха. На его территории есть ресторан, бассейн, спа-центр и другие удобства.



Итальянская полиция заявила, что они проверяли Усса несколько раз в день, но член Палаты депутатов Италии Девис Дори оспорил это утверждение во время заседания итальянского парламента после его побега.

18 февраля 2023 года

На следующий день после того, как телефон Йованчича зарегистрировался в сети в Базильо, его сигнал был замечен в Германии, в Геттингене, более чем в 670 километрах к северу от Милана.

Неясно, что именно делал Йованчич в Базильо, а затем в Германии. В слайд-шоу, подготовленном итальянской полицией, его поездка в Милан обозначена как "первая инспекция", когда Йованчич якобы только начинал строить планы побега Усса.

20 февраля

В следующий раз телефоны Йованчича были зафиксированы итальянскими сотовыми сетями в 11:06 утра 20 февраля в Дезенцано-дель-Гарда. Как именно и когда точно он вернулся в Италию из Германии – неизвестно.



Затем он поехал на запад по шоссе А4 и прибыл в Базильо в 15:16. Он провел в пригороде Милана меньше часа. В следующий раз сигнал его телефона был зафиксирован в 16.03 возле Сан-Джулиано-Миланезе, примерно в 17 километрах к востоку от Базильо, и снова в Дезенцано-дель-Гарда в 17:54.



По данным миланской полиции, эта поездка была "второй проверкой".

22 февраля

Данные сотового оператора показывают, что телефон Йованчича покинул Дезенцано-дель-Гарда и направился на восток через Словению и Хорватию и прибыл в Сербию в 19:23.

5 марта

Йованчич вернулся из Сербии в Италию на машине и прибыл в Дезенцано-дель-Гарда в 20:30, как следует из данных о подключении его мобильного телефона к сети. За два дня до отъезда из Сербии он разместил в тиктоке видео православной церкви в Румынии.

6 марта

Сигналы мобильного телефона Йованчича показали, что он выезжает из Дезенцано-дель-Гарда в 8:30 утра, чтобы осуществить "третью проверку", как это позже назовет итальянская полиция.



Йованчич снова едет в дом Усса, где тот находится под арестом. На этот раз он направился в Милан не прямой дорогой, а через юго-запад. Данные подключения к сотовой сети показали, что он был в Милане в 12:54, а в Базильо – в 16:25.



Час спустя его телефонный сигнал был обнаружен в Треццано-суль-Навильо, а затем на словенском пограничном переходе Гориция, куда он, судя по всему, приехал, в 22:06.

7-11 марта

Мобильные телефоны Йованчича показали, что он прибыл в неизвестное место в Сербии в 15:22. По данным полиции, четыре дня спустя он вернулся в Италию; его мобильные телефоны были зарегистрированы в Германии утром 11 марта и в Дезенцано-дель-Гарда вскоре после 15:00.



Итальянская полиция также сообщила, что сотовые сети зарегистрировали мобильный телефон Срджана Лолича, 51-летнего гражданина Сербии. Въехав в Италию в Триесте, он направился в Милан и прибыл туда незадолго до 8 часов вечера 11 марта.



О Лоличе известно немного. С середины 2018 до начала 2020 года он занимал должность генерального менеджера белградского отеля Putnik Inn. 9 февраля 2023 года, согласно документам сербского корпоративного реестра, он ушел из совета директоров компании, которая имеет тот же адрес и тех же управляющих, что и Putnik Inn. Сам отель принадлежит бизнес-конгломерату, в состав акционеров которого входят киприоты и сербы. Директором совместной корпорации значился российский бизнесмен.

Как писала сербская газета Telegraf, в апреле 2023 года, менее чем через месяц после того, как Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии, Лолич прилетел на Северный полюс, заявив, что он стал первым побывавшим там сербом. Он рассказал изданию, что проехал для этого через Москву и Красноярск, где сел на военный самолет и отправился на север.



Губернатором Красноярского края в то время был отец Усса Александр. Власти США заявили, что Александр Усс являлся "близким соратником президента Владимира Путина".



Лолич, рассказал белградской газете, что после возвращения с Северного полюса ужинал с Александром Уссом в Красноярске.



Через пять дней после публикации этой статьи Александр Усс заявил о своей отставке с поста красноярского губернатора. Он сказал, что несколькими днями ранее встречался с Путиным, который предложил ему перейти на другую должность. Официально о причине его ухода не сообщалось.

12 марта

Данные о подключениях к сотовой сети показали, что мобильный телефон Йованчича и телефон его сына Бориса были в Дезенцано-дель-Гарда в 9:11 утра, а спустя полтора часа оба они прибыли в Милан.



Затем отец и сын осмотрели территорию коттеджного поселка Базильо, где остановился Усс. В протоколах полиции Италии говорится, что они сделали это вместе с Лоличем. Группа покинула пригород Милана в 12:59.

Затем Лолич, похоже, покинул Италию: данные о подключении к сети показывают, что в 20:13 он проезжал Венецию.

16 марта

Йованчич и его сын купили универсал Volvo V60 у дилера в городе Кастаньято, расположенном между озером Гарда и Миланом, в интервале между 9:27 и 10:30. Автомобиль был зарегистрирован на имя Бориса Йованчича. В тот же день Владимир Йованчич поехал в Сербию. Границу между Хорватией и Сербией он пересек на пограничном посту Батровци в 18:36. Номерной знак Volvo, зарегистрированный в Италии – EP605VA – был зафиксирован камерами на пункте пропуска.

21 марта

Данные о подключении к сотовой сети показали, что Владимир Йованчич выехал из Сербии в 17:02 и прибыл в Дезенцано-дель-Гарда в 23:20.



В 20:22 мобильный телефон Лолича засекли на пограничном переходе Батровци. Лолич управлял седаном Audi A8 с сербскими номерами BG1768HP, который он арендовал в той самой гостинице Putnik Inn в Белграде. По данным итальянской прокуратуры, к Лоличу в поездке присоединился 47-летний серб по имени Небойша Илич.



Ранее в тот же день итальянский суд санкционировал экстрадицию Артема Усса в Соединенные Штаты, спустя пять месяцев после его задержания в аэропорту Милана.

22 марта

Матей Янезич, 40-летний гражданин Словении, въехал в Италию в Триесте в 8:31 утра за рулем седана Volvo S80 со словенскими номерными знаками LJDP082. Он прибыл в Бедиццоле, поселок к западу от озера Гарда, около 10:30 утра.



В 10:45, по данным сотовой сети, четыре автомобиля выехали из Бедиццоле и в 12:16 прибыли в торговый центр в Лаккьярелле – в семи минутах езды от резиденции Усса. Помимо двух "Вольво" и "Ауди" в колонне была четвертая машина: "Фиат Браво", переданный Йованчичу 36-летней албанкой по имени Эмирада Ибо.

За неделю до этого Ибо передала Йованчичу страховку на "Фиат". Итальянская прокуратура обвинила ее в соучастии в побеге Усса.



Когда Радио Свобода связалось с Эмирадой Ибо по телефону и с помощью сообщений в вотсапе, та отказалась обсуждать выдвинутые против нее обвинения и попросила прислать вопросы в письменном виде. Затем она отказалась отвечать на дальнейшие телефонные звонки Радио Свобода и ответила текстовым сообщением следующего содержания: "Я ничего об этом не знаю. Мне жаль".



В торговом центре в Лаккьярелле камеры наблюдения зафиксировали разговор Йованчича с Лоличем в 12:17. Через минуту туда же прибыли Янезич, Борис Йованчич и мужчина, похожий на Небойшу Илича.

Йованчич и его сын около 20 минут совершали покупки. В 13:06 все четыре автомобиля выехали из торгового центра. Два из них – один с Йованчичем-старшим за рулем, другой – с Лоличем – добираются до жилого комплекса Борго ди Вионе, где находится Усс, после чего камеры наблюдения зафиксировали, как Йованчич вошел на территорию комплекса.

В 13:40 мужчина, опознанный полицией как Владимир Йованчич, входил в дом, по всей видимости, в дом Усса, с сумкой для покупок из торгового центра в Лаккьярелле.



Вскоре после этого было показано, как двое мужчин разговаривают на тротуаре; один из них, в толстовке, надетой на голову, был опознан итальянской полицией как Артем Усс.



Затем камеры зафиксировали, как Усс и Йованчич идут по тротуару, покидают территорию жилого комплекса, садятся в "Фиат" и уезжают.

В постановлении итальянского суда, разрешающего ему домашний арест вместо содержания под стражей в тюрьме, Уссу было приказано носить на лодыжке браслет электронного мониторинга, позволяющий полиции отслеживать его и получать уведомления, если он выйдет за пределы определенного радиуса.



По словам итальянских прокуроров, во время побега Усса передача данных с браслета наблюдения была прервана "перехватчиком сигнала" – устройством, которое глушит или мешает его распространению. По данным американских прокуроров, в какой-то момент Йованич дал Уссу инструмент, чтобы срезать устройство с лодыжки. Затем Усс выбросил браслет из окна машины.



Сигнал тревоги устройства наблюдения прозвучал в 13:52, что побудило полицию отреагировать, хотя точно неясно, сколько времени им потребовалось, чтобы прибыть в Базильо – к тому времени, как они это сделали, Усс уже пропал. Полиция вызвала пожарную команду, чтобы выломать дверь в его апартаменты. Внутри на полную громкость был включен телевизор, но дом был пуст.



В какой-то момент того же дня Усс пересел из "Фиата" в "Ауди". С Йованчичем-старшим за рулем они направились на восток, в Венецию, а затем к словенской границе. За ними ехал "Вольво", которым управлял Янезич. Обе машины пересекли границу в Гориции около 17:50, их номерные знаки были зафиксированы дорожными камерами.

23 марта

"Ауди", которой теперь управляет Илич, въезжает в Сербию из Хорватии в 6:40 утра.



По данным прокуратуры США, после завершения операции Артем Усс заплатил Йованчичу дополнительно 40 000 евро. Предполагается, что Усс затем вылетел из Белграда в Москву, но неясно, когда и как - коммерческим рейсом или частным самолетом.

4 апреля

После нескольких дней, во время которых итальянские СМИ гадали, где находится Артем Усс, тот опубликовал заявление для российских СМИ.



"Я – в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им. Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов прогнуться под давлением властей США", – цитировало слова Усса российское государственное агентство РИА "Новости".



По словам Усса, писало агентство, "в сложившейся международной обстановке, когда против граждан России играют без правил", "возвращение на родину, пусть даже таким "нестандартным путем", - это победа".



В этот же день российский суд отменил решение о заочном аресте Артема Усса по обвинению в отмывании денег, которое было принято уже после его задержания в Милане – как полагает российское издание "Медиазона", это было сделано, чтобы получить законные основания требовать от Италии его экстрадиции в Россию. Вместо ареста с Усса взяли подписку о невыезде. О каком-либо развитии этого дела с тех пор никаких новостей не было.



Электронное письмо, отправленное на российский адрес, связанный с Артемом Уссом, вернулось как недоставленное. Мария Ягодина на момент публикации не ответила на наши письма и сообщения.

Последствия

Владимир Йованчич был задержан хорватскими властями 4 декабря на основании ордера на арест США. В обвинительном заключении большого жюри США от 27 октября, которое было обнародовано на следующий день после задержания, он был назван одним из нескольких человек, причастных к побегу Усса.



По данным хорватских властей, на момент публикации этого расследования Йованчич оставался под стражей в Загребе в ожидании процедуры экстрадиции.



Как сообщало итальянское информационное агентства ANSA, его сын Борис был арестован в тот же день итальянскими властями. Неясно, предъявлены ли ему обвинения со стороны США.



Янезич был арестован 19 января 2024 года в Любляне властями Словении на основании итальянского ордера на арест. Его поместили под домашний арест в ожидании экстрадиции в Италию, сообщили Радио Свобода в словенской полиции.



Остальные трое подозреваемых – Небойша Илич, Эмирада Ибо и Срджан Лолич – на момент публикации этого материала оставались на свободе. Нам не удалось связаться с Лоличем и Иличем, чтобы получить их комментарии.



Министерство юстиции Сербии не ответило на вопросы Радио Свобода о побеге Усса и о том, получили сербские власти ордера на арест подозреваемых в пособничестве побегу из Италии или других стран.

"Международный позор"

После возвращения в Россию Усс в основном вел себя сдержанно, практически не публикуя публикаций в социальных сетях и избегая упоминания в российских СМИ.



Однако, последствия у его побега были.



Примерно в то же время, когда Усс снова появился в России, итальянские журналисты смогли задать премьер-министру Италии Джорджии Мелони вопросы по поводу его побега.



"Дело весьма серьезное", – сказала Мелони, чье правительство находится у власти примерно с момента первоначального задержания Усса. "Конечно, [в этом деле] есть аномалии. Я думаю, что главная аномалия – это [решение суда] держать его под домашним арестом, принятое по сомнительным причинам, оставленное затем в силе даже тогда, когда было принято решение об экстрадиции".

Министр юстиции Италии Карло Нордио также предположил, что это решение было ошибкой.



"Имея такую семейную ситуацию, имея жену и дом, этот мужчина вернулся из тюрьмы с браслетом, несмотря на то, что у судебных органов было множество признаков того, что существует высокий риск его побега", – заявил Нордио итальянским законодателям 20 апреля 2023 года.



Две недели спустя на заседании нижней палаты парламента Италии члены оппозиционного избирательного блока "зеленых" и "левых" раскритиковали правительство за его подход к этому делу.



"Как это возможно, что его не охраняли, контролировали не постоянно, а только каждые 72 часа?", – сокрушался депутат Девис Дори.



"Тем, как итальянское правительство отреагировало на дело Артёма Усса, Италия поставила себя в неловкое положение на международном уровне", – заявил Анджело Бонелли, председатель партии "Зеленая Европа".



Посольство США в Риме в ответ на просьбу Радио Свобода отказалось от комментариев, переадресовав наши вопросы итальянским властям и Министерству юстиции США. Министерство юстиции отказалось от комментариев, сославшись на ранее опубликованные заявления для прессы.



Министерство юстиции Италии не ответило на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.



Дополнительную интригу побегу Усса добавили слухи о том, что роль в организации или содействии этому плану сыграли российские спецслужбы.



"Нам необходимо понять, имело ли место вмешательство, внешнее вмешательство со стороны московских спецслужб", – заявил депутат Девис Дори на слушаниях в парламенте Италии в апреле прошлого года.



Ни Дори, ни Бонелли не ответили на наши сообщения с просьбой о дальнейших комментариях.



В день возвращения Усса в Россию российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что в его побеге мог участвовать бывший офицер итальянского спецназа, который прожил в Москве не менее шести лет и был женат на россиянке. По данным канала, Усс также воспользовался фальшивым паспортом на чужое имя. Независимого подтверждения этой информации нет.



Отец Усса публично поблагодарил Путина за возвращение сына на родину.



"Особые слова благодарности нашему президенту", – сказал Александр Усс по возвращении сына в Россию. "Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем".



В подготовке этого материала участвовали Марк Крутов, Мелиха Кешмер, Дорунтина Балиу и Наталья Йованович.