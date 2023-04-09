Красноярский губернатор поблагодарил Путина за помощь в деле Артёма Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто поддерживал его во время задержания в Италии и возвращения в Россию его сына Артёма. Видеообращение Усс-старший опубликовал в своём телеграм-канале.

Отдельную благодарность губернатор высказал президенту России Владимиру Путину. "Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс. В чём именно заключалась роль Путина в событиях вокруг Артёма Усса, губернатор не уточнил.

Чиновник также, не приводя деталей, отметил, что поддержку ему и его сыну оказывали в том числе люди, находящиеся за границей.

Артёма Усса задержали в Милане в октябре прошлого года по запросу Минюста США. Соединённые Штаты подозревают сына красноярского губернатора в нарушении режима санкций и отмывании денег.

Суд в Италии одобрил экстрадицию и отправил Усса-младшего под домашний арест. 23 марта стало известно, что сын губернатора срезал электронный браслет и сбежал. Как именно ему удалось это сделать, неизвестно.

Итальянские СМИ предполагают, что Артём Усс мог воспользоваться частным самолётом и поддельными документами, а помочь ему могли российские спецслужбы. Журналисты писали, что из Милана сын губернатора мог улететь на Сардинию. Там его следы потерялись.

В начале апреля Артём Усс сообщил, что находится в России.

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