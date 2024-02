"Шехерезада" показывает зубы. Война дронов над "яхтой Путина"

Радио Свобода решило проведать яхту "Шехерезада", которую многочисленные журналистские расследования связывают с президентом России Владимиром Путиным. Сразу после появления нашей съемочной группы в порту итальянского города Каррара, где сейчас 140-метровое судно стоимостью около 700 миллионов долларов находится под арестом из-за санкций ЕС, c палубы "Шехерезады" был запущен беспилотник для наблюдения за нашей съемочной группой. Экипаж яхты занял места на палубе с пожарными рукавами, в которые была подана вода. Наконец, лодка с журналистом и оператором Радио Свобода была остановлена подразделением итальянской полиции, которая, впрочем, разрешила нам продолжить съемку и даже запустить свой дрон. Рассказываем, чем закончились эти приключения и что нам удалось увидеть в порту Каррары.

Номинал или реальный владелец?

"Шехерезада" была задержана властями Италии 5 июня 2022 года, через 3 с лишним месяца после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В сообщении об этом говорилось, что расследование итальянской Финансовой гвардии показало: бенефициарный владелец яхты имеет экономические и деловые связи с "представителями российского правительства и другими субъектами, включенными в санкционные списки ЕС из-за действий, угрожающих территориальной целостности и независимости Украины".

Спустя месяц стало известно, что формальным владельцем "Шахерезады" является бывший президент компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов. Он упомянут в качестве владельца яхты в документах американского суда, который рассматривает дело еще об одной яхте – Amadea, арестованной на Фиджи и, как считают власти США, в реальности принадлежащей находящемуся под американскими санкциями российскому миллиардеру Сулейману Керимову. 3 июня 2022 года и сам Худайнатов был внесен в европейский санкционный список.

11 марта американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванные источники, что власти США связывают "Шехерезаду" лично с Владимиром Путиным. 21 марта 2022 года команда оппозиционного российского политика Алексея Навального выпустила расследование о яхте, рассказав, что ее экипаж сформирован из сотрудников Федеральной службы охраны РФ. Вскоре Радио Свобода выяснило, что яхтенным казначеем "Шехерезады" была женщина, связанная со скандально известной компанией – владельцем яхтенного причала в морском порту Сочи и поставщиком яхт и катеров не только для ФСО, но и для Министерства обороны России.

В октябре 2023 года адвокаты Эдуарда Худайнатова, пытающиеся оспорить в суде арест яхты Amadea, утверждали, что представитель правительства США угрожал им раскрытием деталей о позиции американских прокурорв, считающих, что бизнесмен является лишь номинальным владельцем как этого судна, так и "Шехерезады".

Уже почти два года "Шехерезада" остается в порту итальянского города Каррара. Все это время яхта проходит модернизацию – на это в августе 2023 года обратило внимание издание The Financial Times. Как позже выяснил блогер и эксперт по яхтам Теренс Уорд, несколько раз приезжавший в Каррару и снимавший "Шехерезаду" с дрона, на корме яхты расширяют плавательную платформу. Financial Times также узнала, что работы по обслуживанию и модернизации судна проводятся с разрешения итальянских властей, сделавших для ее владельца соответствующее исключение из санкционного режима.

В сентябре 2023 года "Шехерезада" даже совершила небольшое путешествие – яхта покинула сухой док компании The Italian Sea Group, которая ее обслуживает и модернизирует, и зашла в расположенную по соседству марину Каррары. C момента задержания на яхте вновь сменился экипаж – сейчас он состоит из подданных Великобритании, а капитаном яхты является англичанин Гай Беннетт-Пирс. 22 марта 2022 года его мать заявила в интервью британской газете The Telegraph, что ее сын никогда не стал бы работать на Путина, назвав российского президента "убийцей". Ранее сам Беннетт-Пирс сказал журналистам The New York Times, что Путин не является и никогда не являлся владельцем "Шехерезады". На сообщения Радио Свобода он не ответил.

Несекретный секретный объект

Яхту «Шехерезада» можно увидеть даже не заходя на территорию порта Каррары – пока она стоит в гавани, судно размером с два пятиэтажных дома сложно скрыть от посторонних глаз. Яхта попала даже панорамы Google.

Несмотря на это, есть несколько обстоятельств, указывающих на попытки владельца "Шехерезады" скрыть ее от посторонних глаз. Например, еще в прошлом году, как отмечал в своем видео Теренс Уорд, власти Каррары закрыли на ремонт проложенную по волнорезу прогулочную дорожку, с которой открывается вид на доки компании The Italian Sea Group и на "Шехерезаду". При этом никаких реальных следов реальных работ по реконструкции променада Уорд за несколько месяцев так и не заметил.

Мы приехали в Каррару 24 января, предварительно договорившись об аренде небольшой лодки в марине. Когда мы подходили к пирсу, на "Шехерезаде" все было спокойно – на палубе было лишь несколько человек. Как только мы отплыли и стали проплывать вдоль левого борта яхты, ситуация кардинальным образом изменилась.

По палубе забегали люди, на яхте заработали разбрызгиватели, которые предназначены для стравливания давления из системы снабжения яхты водой, один из членов экипажа или охранников пристально рассматривал нашу съемочную группу в бинокль.

Вскоре мы обнаружили, что вокруг нашей лодки беспрерывно кружит дрон – в тот момент мы не знали, был он запущен с "Шехерезады" или с палубы другого судна.

Вслед за этим на палубе яхты появились люди с пожарными шлангами, из которых в море лилась вода. Как рассказал Теренс Уорд Радио Свобода, такое может происходить во время пожарных учений – хотя даже не учениях, по словам эксперта, в шланги обычно не подается вода.

Внутри марины вдоль "Шехерезады" постоянно курсирует катер охранной компании La Lince из соседнего городка Специя. В La Lince не ответили на письма Радио Свобода с вопросом о том, кто является заказчиком их услуг.

Вскоре наша лодка была остановлена зашедшим в марину катером Финансовой полиции Италии (Guardia di Finanza). Полицейские рассказали, что их вызвала команда "Шехерезады" и забрали у журналиста и оператора Радио Свобода документы для проверки. Они также сообщили, что круживший вокруг нас беспилотник также был запущен не ими, а командой яхты. Нам разрешили продолжить съемку и даже запустить свой собственный дрон.

Как только мы это сделали, с вертолетной площадки "Шехерезады" снова был запущен беспилотник (до этого он ненадолго возвращался на яхту – вероятно, для смены батареи). При запуске своего дрона мы сразу же столкнулись с неожиданными помехами и пропажей связи с беспилотником. Дрон устремился в сторону яхты, позже контроль над ним удалось вернуть. Причину этих помех нам установить не удалось.

Последующие запуски дрона съемочной группой Радио Свобода, произведенные в присутствии полиции и с ее разрешения, прошли без эксцессов – хотя беспилотник с "Шехерезады" оставался в воздухе и даже попал в кадр нашего летательного аппарата.

Задняя палуба яхты, на которой ведутся работы по расширению, сейчас закрыта тентом. На кадрах, которые нам удалось снять, видно, что местами с "Шехерезады" облезла краска.

Съемка с воздуха позволила нам заметить в доках компании The Italian Sea Group еще одну яхту, которая ранее была арестована – 76-метровую Ebony Shine. В декабре 2016-го года судно стоимостью около 100 миллионов долларов было задержано властями Нидерландов по запросу суда в Швейцарии. Оно принадлежало сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодору Обиангу-младшему, а до этого, под названием Ocean Victory – российскому миллиардеру Виктору Рашникову. В Швейцарии против Обианга-младшего расследуется дело о хищении бюджетных средств и госимущества Экваториальной Гвинеи. В январе 2023 года яхта была выставлена на продажу.

Под надежной защитой?

Несмотря на то, что "Шехерезада", как мы убедились, по-прежнему находится в Карраре, у журналистов и активистов, следящих за судьбой активов российских чиновников на Западе, есть поводы опасаться, что однажды она просто исчезнет из Италии.

Летом 2022 года из порта на итальянском острове Сардиния в неизвестном направлении ушли две задержанных там яхты, принадлежащие российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину, владельцу компании "Уралхим". Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Мазепин был включён в санкционные списки ЕС.

Первая пропавшая яхта, 22-метровая "Альдабра", стоимость которой может достигать 1 миллиона евро, была задержана в порту Ольвия в марте 2022-го. В июне она исчезла оттуда – всего за несколько часов до того, как власти получили официальное подтверждение того, что её собственником является Мазепин. Источник британского издания The Guardian в финансовой полиции Сардинии отметил, что Мазепин пытался всячески затянуть процесс проверки того, действительно ли он владелец яхты, а выигранное время использовал для подготовки её увода из порта. Утверждается, что российский бизнесмен нанял зарубежную компанию, которая в свою очередь наняла итальянского капитана, который и отплыл с Сардинии. Спустя некоторое время яхта зашла в порт Бизерта (Тунис). После этого её следы теряются. Вторая яхта Мазепина, носящая такое же имя, но зарегистрированная под другим флагом, также бесследно пропала из Италии.

Пропадают из Италии не только арестованные яхты, но и люди. В марте 2023 сбежал из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс – сын бывшего губернатора Краснояорского края Александра Усса. Это произошло после того, как Италия одобрила выдачу Усса США по делу о поставке электроники и венесуэльской нефти в обход санкций, отмывании денег и банковском мошенничестве.

В ноябре 2023 года расследовательский центр "Досье" нашел еще две суперъяхты, которыми, предположительно, пользуется Владимир Путин. Это 71-метровая "Виктория" и сопровождающая её 38-метровая "Орион". Яхту "Виктория" "Досье" называет "флагманом черноморской флотилии Владимира Путина". Утверждается, что сейчас это судно находится на ремонте в доке в турецком порту Тузла под Стамбулом.

Тем не менее, ни по размерам, ни по стоимости эти яхты несравнимы с "Шехерезадой". Есть ли шанс, что она будет конфискована у своего нынешнего владельца, Эдуарда Худайнатова, с последующей вырученных средств на нужды Украины – как это предусмотрено 12-м пакетом санкций ЕС в отношении россиян, попавших под европейские ограничительные меры? Пока этот процесс продвинулся только в США: в конце января профильный комитет Сената США поддержал проект соответствующего закона. Россия ранее заявляла, что в ответ на заморозку или конфискацию российских активов за рубежом она может предпринять аналогичные шаги в отношении активов "недружественных стран" в России, которые оценивает в как минимум 288 миллиардов долларов.

Несмотря на эти заявления, в конце января в Хорватии суд решил передать Украине яхту Royal Romance бывшего украинского депутата и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. После оценки яхты она будет продана на открытых торгах, а вырученные от продажи средства будут обращены в пользу украинского государства. Стоимость яхты, арестованной в марте 2022 года, составляет около 200 миллионов долларов.