Часть выручки с продажи билетов на Уимблдон перечислят Украине

Организаторы Уимблдона объявили, что в этом году с каждого проданного билета один фунт стерлингов будет перечислен в помощь Украине – в сумме это будет примерно полмиллиона фунтов.

Кроме того, организаторы решили взять на себя оплату расходов на проживание украинских участников турнира.

Во вторник также было подтверждено, что на один из самых престижных теннисных турниров, ежегодно проходящих в Англии, допустят российских и белорусских теннисистов. Иэн Хьюитт, президент The All England Club, проводящего турнир, заявил, что это было "трудным решением", но организаторы пошли на него, выставив в качестве условия подписание российскими и белорусскими участниками специальной декларации.

Подписав текст, спортсмен выражает согласие на участие в качестве нейтрального участника, то есть не под национальным флагом своей страны. Кроме того, он (или она) обязуется не делать каких-либо заявлений в поддержку российской агрессии против Украины, а также российского и белорусского режимов. Также участник обязуется не принимать какой-либо финансовой поддержки от национальных теннисных федераций России и Беларуси или от фирм, связанных с госструктурами этих стран.

По словам организаторов, несколько российских и белорусских теннисистов уже подписали такие декларации.

В прошлом году Уимблдон и другие теннисные турниры на травяных кортах Англии, в отличие от других теннисных соревнований, исключили представителей России и Беларуси из числа участников. Среди исключенных оказались, например, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев (Россия) и одна из ведущих теннисисток мира Виктория Азаренко (Беларусь). Из-за этого, однако, на Уимблдон был наложен штраф Международной федерацией тенниса, турнир также лишили тогда рейтинговых очков.

Другие новости Радио Свобода: