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Российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании

TENNIS-BIRMINGHAM/

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Каира в Ниццу с пересадкой в Варшаве, отказав в регистрации.

По словам Дьяченко, причиной отказа стал её российский паспорт. В результате теннисистка провела в аэропорту Каира почти сутки и опоздала на турнир во Франции, в котором должна была принять участие.

Россиянка утверждает, что у неё на руках были необходимые сопроводительные письма от Международной федерации тенниса. В авиакомпании LOT инцидент пока не комментировали.

  • После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины ряд международных спортивных федераций отстранили национальные и клубные российские команды от участия в своих турнирах. Под санкции, в частности, попали футбольная и хоккейная сборная.
  • Для российских теннисистов, выступающих в индивидуальных соревнованиях, никаких ограничений на данный момент не введено.
  • 32-летняя Виталия Дьяченко занимает 250-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). О своём отношении к войне в Украине публично она не высказывалась. Известно, что отец Дьяченко родился в Украине и работает в структуре ООН в Африке.

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