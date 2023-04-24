Российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Каира в Ниццу с пересадкой в Варшаве, отказав в регистрации.

По словам Дьяченко, причиной отказа стал её российский паспорт. В результате теннисистка провела в аэропорту Каира почти сутки и опоздала на турнир во Франции, в котором должна была принять участие.

Россиянка утверждает, что у неё на руках были необходимые сопроводительные письма от Международной федерации тенниса. В авиакомпании LOT инцидент пока не комментировали.