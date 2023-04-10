Германия может запретить российским спортсменам въезд на соревнования

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в понедельник, что её ведомство может отказать российским спортсменам в получении виз для участия в соревнованиях, даже если они будут туда официально допущены. По словам министра, Германия не станет принимать российских спортсменов, даже если это разрешит Международный олимпийский комитет.
Нэнси Фезер назвала возможность участия спортсменов из России и Беларуси "плевком в лицо украинским спортсменам". "Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян", – подчеркнула она.
В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадали бы немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.
- В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, условием допуска для спортсменов является отсутствие поддержки войны с их стороны и отсутствие связей с армиями и силовыми структурами своих государств. Тем самым в соревнованиях не смогут принять участие спортсмены, связанные с армейскими спортивными клубами, например с российским ЦСКА.
- Правительство Украины 31 марта запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из России или Беларуси. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что если россиян и белорусов допустят до Олимпийских игр, то украинцы будут бойкотировать соревнования.
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