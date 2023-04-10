Германия может запретить российским спортсменам въезд на соревнования

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в понедельник, что её ведомство может отказать российским спортсменам в получении виз для участия в соревнованиях, даже если они будут туда официально допущены. По словам министра, Германия не станет принимать российских спортсменов, даже если это разрешит Международный олимпийский комитет.

Нэнси Фезер назвала возможность участия спортсменов из России и Беларуси "плевком в лицо украинским спортсменам". "Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян", – подчеркнула она.

В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадали бы немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.