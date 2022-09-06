Российский Центробанк направил брокерам предписание, серьёзно ограничивающее, а с января – запрещающее покупку акций западных компаний для частных, неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщается в телеграме регулятора.

Ограничения коснутся ценных бумаг компаний из стран, включённых российским правительством в перечень недружественных государств. Сейчас это все страны Запада, которые ввели против Москвы санкции после вторжения России в Украину.

С октября для частных инвесторов доля таких бумаг в портфеле не должна превышать 15 процентов. С ноября – 10, с декабря – пяти. С января брокеры должны будут приостанавливать поручения о покупке таких бумаг.

Исключение будет сделано только для коротких позиций, иностранных бумаг российских компаний и эмитентов из так называемых дружественных стран.