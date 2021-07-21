В Австрии расследуют попытку покушения на критика Кадырова

Австрийские правоохранительные органы расследуют дело о попытке покушения в июне этого года на блогера Сайд-Хусейна Магомадова. Он известен своей критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

В прокуратуре Вены подтвердили, что ведется расследование, пишет австрийская пресса. По словам Магомадова, один из предполагаемых участников покушения был задержан в Вене. При этом убить блогера пытались в Брегенце.

Говоря о причинах вероятного покушения, Магомадов напомнил, что в прошлом году обнародовал имена причастных к убийству в Австрии другого критика Кадырова - чеченского беженца Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". После этого близкие Магомадова в Чечне, по его словам, получили угрозы.

После отказа блогера просить прощения в октябре 2020 года его родные, живущие в Чечне, записали видеообращение, в котором прокляли Магомадова. На кадрах они требовали прекратить критику чеченских властей.

Как сообщали источники Кавказ.Реалии, задержание подозреваемых в покушении на Магомадова произошло в июне. Один из них – уроженец Чечни. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В 2020 году за границей были убиты двое политических оппонентов Рамзана Кадырова за границей – проживавший в Австрии блогер Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", а также Имран Алиев по прозвищу "Мансур Старый", который жил во Франции. В Швеции было совершено покушение на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова.

В июле 2020 года брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева принес извинения за то, что его родственник публично критиковал Кадырова. Его видеообращение появилось вскоре после убийства в Вене политэмигранта Мамихана Умарова, который также негативно высказывался о властях Чечни.

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