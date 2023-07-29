Чехия не пустила на турнир теннисистку Анастасию Павлюченкову

Стало известно имя теннисистки, которую Чехия не пустила в страну для участия в турнире Женский теннисной ассоциации (WTA) в Праге. Это Анастасия Павлюченкова. Она сообщила об этом в инстаграме.

"Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на Открытом чемпионате США", – написала спортсменка.

Павлюченкова также опубликовала заявление WTA, в котором говорится, что Прага отказала некоторым теннисистам во въезде в Чехию, несмотря на то что ассоциация допустила их до турниров в нейтральном статусе.

О том, что российская теннисистка не смогла попасть на соревнования в Прагу, в пятницу сообщило чешское МВД. Фамилия спортсменки не называлась. СМИ писали, что заявки на участие подавали россиянка Евгения Родина и белоруска Александра Соснович.

Месяц назад Чехия запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны.

На прошлой неделе российскую теннисистку Веру Звонарёву не пустили на турнир WTA в Варшаве. Россиянка пыталась въехать по визе, выданной Францией. Польские власти назвали присутствие Звонарёвой на территории страны нежелательным.

Больше новостей Радио Свобода: