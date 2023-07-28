Российскую теннисистку не пустили в Чехию на турнир WTA в Праге. Спортсменка покинула территорию страны. Об этом сообщает чешское МВД.

Месяц назад правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны.

По словам директора турнира Мирослава Малого, организаторы проинформировали остальных теннисисток с российским и белорусским гражданством о том, что их не допустят соревнованиям в Чехии.

Имя спортсменки, которой отказали во въезде, не сообщается. Известно, что заявки на турнир ранее подавали россиянка Евгения Родина и белоруска Александра Соснович.

На прошлой неделе российскую теннисистку Веру Звонарёву не пустили на турнир WTA в Варшаве. Россиянка пыталась въехать по французской визе. Польские власти назвали присутствие Звонарёвой на территории страны нежелательным.

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