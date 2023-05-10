Венгрия из-за войны не примет ЧЕ по фигурному катанию 2024 года

Венгрия отказалась быть страной-хозяйкой чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Венгерской национальной ассоциации конькобежцев.

Организация объяснила, что решение принято из-за затяжной войны в соседней с Венгрией стране, её влиянием на экономику "и цены на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный сорт".

Ассоциация уточнила, что не имеет достаточных ресурсов для организации качественных соревнований. Венгерская сторона уже уведомила Международный союз конькобежцев об отказе принимать чемпионат.

Соревнования должны были пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года. О том, куда его могут перенести, не сообщается.