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Лицом к событию

Идет охота на людей, идет охота

Украина. Краматорск. 8 апреля 2022

"Украинские фашисты убили своих граждан за то, что они хотели спастись", - это российские власти и пропагандисты о жертвах ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Россия вторгается в Украину, но убивают, грабят, разрушают, загоняют людей в подвалы сами украинцы. В эту пропагандистскую схему надо чтобы верили. Кто мешает верить, того объявляют экстремистом и террористом. В мягком варианте - иностранным агентом. О способах противодействия - журналист Дмитрий Гордон (террорист N3427 в списке Росфинмониторинга), журналист Светлана (террорист N8408 в том же списке), депутат Европарламента Раса Юкнявичене. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19.05

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