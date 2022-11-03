Человек смутного времени. Рунет о политической активности Пригожина

Евгений Пригожин становится главным политическим ньюсмейкером России. С конца прошлой недели много говорили о его конфликте с командованием российской армии, на этой неделе он уже атакует губернатора Петербурга, требуя от прокуратуры проверить создание Бегловым организованного преступного сообщества.

Дмитрий Колезев:

Пригожин пошел в прямую атаку на губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, написав заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Беглова на создание преступного сообщества.

До этого он написал туда же заявление с просьбой заблокировать YouTube.

Есть ощущение, что оба заявление останутся без результата, но все же активность интересная.

Беглов, кстати, может легко написать зеркальное заявление.

Константин Шолмов:

А что вообще происходит в Петербурге? Пригожин наехал на Беглова, да еще как - обвинил в создании ОПГ, теперь вот какие-то сливы про квартиры для жен и любовниц. Это как вообще? Разве так можно?

Армен Гаспарян:

Пригожин, похоже, делает все, чтобы убрать Беглова. Ему нужен губернатор, которым можно манипулировать. Потому что этим не получилось.

Станислав Белковский:

Устоит ли г-н Беглов? Станет ли новым боссом северной РФ-столицы легендарный А. А. Турчак? Или, может, гениальный С. В. Шнуров? Смотрим, следим.

Сталина Гуревич:

А если, к примеру, кит на слона налезет - кто кого заборет, или как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

А если серьезно, в Питере давно что-то недоброе происходит. И если уж Пригожин решил свои пять копеек вставить, возможно мы на пороге крайней интересных событий, вроде дела Фургала.

Будем посмотреть

Кирилл Шулика:

Ничего нового в противостоянии Беглова и Пригожина нет, это давняя история. И она будет продолжаться до тех пока ее не прекратит один человек. Вероятнее всего, он прекратит ее не силой кадровых решений, а силой слова. Тем более сейчас, когда совсем не время для внутриэлитных конфликтов. Но для этого ему надо вернуться с внешнеполитического на внутриполитический трек.

Борис Вишневский:

Пригожин написал в прокуратуру на Беглова.

Ничего удивительного.

При сокращении кормовой базы внутренние разборки среди придворных всегда усиливаются.

Михаил Фремдерман:

То есть вы понимаете, что происходит? Глава частной армии, набранной из убийц и зэков, начал компанию по устранению слабого, продажного и чертовски отвратительного человечка, который пока еще олицетворяет в Санкт-Петербурге центральную власть.

Восстание Этьена Марселя 1358 года?? Убийство королевского адвоката и маршала Нормандии?? Скоро мы увидим нечто подобное, я полагаю. Горе Петербургу. Я серьезно.

Комментаторы отмечают, что Пригожин набирает всё больший политический вес.

Станислав Кучер:

Активность Пригожина (как и Кадырова, и Кириенко, и Медведева, и других обитателей этих джунглей) помимо того, что напоминает классическое "кому война, кому мать родная", говорит о главном: процесс пожирания друг друга в "элитах" выходит на новый уровень. Никто уже не изображает "монолитную" вертикаль и единство вокруг вождя, грызня на глазах превращается в открытую внутривидовую войну персоналий и группировок, которая, понятно, только ослабляет режим. "Системные" персонажи прямо сейчас делают для разрушения системы больше, чем вся несистемная оппозиция вместе взятая. И "пахан", одной из задач которого всегда было разруливание внутриэлитных конфликтов, уже ничего не может (или не хочет?) сделать.

В этом процессе, разумеется, нет ничего нового - я уже не раз напоминал, что сей сценарий самоубийства диктатур человечество наблюдало десятки, если не сотни раз. "Авторитаризм - диктатура - война - гибель". То, что ничему не учатся диктаторы и их обслуга - радует. То, что ничему не учатся люди, снова и снова позволяющие и первым, и вторым приходить к власти - огорчает. В любом случае развязка приближается с удивительной скоростью.

Алина Витухновская:

Тандем Пригожин-Кадыров больше похож на желтопрессную страшилку, игры в доброго и злого следователя, попытку показать, что есть нечто "хуже "гаранта". Тогда как власть остается единой, хоть и сбоящей системой, неуклюжим кровавым бюрократическим механизмом.

Это все "государственные люди", полностью зависимые. Перекрывается логистика, перестает поставляться техника, топливо, деньги, оружие - и, вуаля, "ЧВК-Вагнер" больше не существует.

Алексей Лапшин:

Конечно, выход на передний план такого деятеля как Евгений Пригожин - явный признак близкого смутного времени. По сути, его активность - очевидное размывание вертикали власти, созданной при Путине, или точнее, видимости этой вертикали. В действительности, ВВП всегда был лишь фронтменом системы, арбитром с огромными полномочиями, но не единоличным диктатором, демиургом. Теперь, когда система дала трещины, а её первое лицо слабеет, о себе всё громче заявляют те, кто раньше оставался за кулисами. Пригожин вовсе не собирается складывать голову за путинский режим. По всей видимости, он стремится сосредоточить в своём распоряжении максимальное количество ресурсов на случай катастрофического сценария обвала системы. Главным образом, силовых и медийных. Гремучая смесь бизнеса, силовиков, криминала и пропаганды. В ситуации хаоса, концентрация таких ресурсов для Пригожина - условие выживания и возможный предмет торга как с внутренними, так и с внешними силами.

Павел Пряников:

Почему новым «Навальным», глубинно-суверенным, стали Пригожин и Кадыров.

Я не раз писал, что в российском социуме субъектностью обладают лишь две группы – либералы и чекисты. Они устойчивы на протяжении уже 3-4 поколений (в своём анамнезе предки российского либерализма часто вышли из рядов ГПУ-НКВД-МГБ), т.е. в них есть преемственность. Есть корпоративный кодекс, чёткое понимание своей миссии.

Внутри Системы бросить вызов им не может никто – все силы ситуативны и распылены.

Противостоять им может только Антисистема. Сегодня это лишь две силы – воровской мир и ислам. Обе силы серьёзно потрёпаны либерал-чекизмом, коррозировали от внутренних дрязг. Тем не менее, останки своего понимания субъектности у них остались.

Потому не удивительно, что от их флангов (урок и чеченцев) на политической арене, как только либерал-чекизм ослаб и начал терять хватку, появились Пригожин и Кадыров. Да, оппозиция теперь выглядит так. Причём оппозиция глубинная и суверенная, а не выведенная в пробирках Йеля и Стэнфорда.

Интересно будет понаблюдать за противостоянием Системы и Антисистемы.

Андрей Мальгин:

Вся эта хваленая "вертикаль власти" рассыпается прямо на глазах, в разные стороны летят шестеренки и поршни, сомневаюсь, что все это можно починить и поставить на свои места. Внешне кажется, что ее ломают Пригожин и Кадыров, но там много и других, неизвестных нам, участников. Я понимал, что когда-нибудь это случится, скорей за пределами моей жизни, но не думал, что все будет происходить с такой скоростью и прямо сейчас. Неожиданно, да. Тем более в сломе предыдущей (советской) вертикали я принимал лично живейшее участие. Сейчас ломают другие люди. Но два таких эпохальных события на долю одного поколения - это многовато все же.

Анатолий Несмиян:

Сообщают, что Пригожин пошел в наступление на губернатора Санкт-Петербурга Беглова, причем речь здесь уже не об обычной аппаратной грызне, а о реальной войне. На фоне скоординированной атаки на армейских со стороны тандема Кадыров-Пригожин активность на новом направлении выглядит с одной стороны логичной - успех нужно развивать. С другой - когда люди второго эшелона начинают представлять угрозу для интересов высшего эшелона, а Беглов - не сам по себе, он ставленник, поэтому лично он в этой истории - косвенная цель, то это может запустить уже полноценную войну в правящей касте.

Ничего удивительного между тем нет. Когда говорят о том, что социальных лифтов в нынешней России нет, это произносят применительно к молодым кадрам. Но социальные лифты обрезаны и для системных людей. Они все находятся на потолке своих возможностей, хотя желают большего. И все революции и перевороты в качестве движущей силы имеют тех, кто упёрся в свой потолок, и дальнейшее социальное продвижение связывают со сносом предыдущей системы.

Распад Союза оказался выгодным для «высшего среднего класса» СССР, который тоже находился в тупике, выше которого не мог подняться - либо в силу морально-деловых качеств, либо в силу происхождения. Тот же Гайдар и вся группа «младореформаторов» ни при каких обстоятельствах не имела шансов подняться выше своих позиций (и в первую очередь по деловым качествам - в чем мы впоследствии убедились, когда они эти качества продемонстрировали), тот же Путин при Союзе прозябал бы на уровне района и не выше, да вся нынешняя камарилья - никчемные во всех отношениях людишки. Но распад дал им шанс, а в хаосе именно их человеческие качества - полная беспринципность, отсутствие моральных границ и готовность на любые преступления - оказались «ко двору». Хаос вообще любит такую публику.

Так что сейчас ситуация точно такая же. Люди, не имеющие шансов на продвижение, но имеющие амбиции, готовы на всё, чтобы получить свой шанс. А отсутствие моральных ограничений они рассматривают как свое конкурентное преимущество перед тюфяками и рохлями, зачистившими политическое пространство до стерильности и потеряв при этом хватку.

Другой вопрос, что революционеры к нормальной жизни мало пригодны, они хорошо умеют только разрушать. И если их после революции не удалить, то либо хаос начинает воспроизводить сам себя, либо новые победители вынуждены цементировать уже свой режим, охраняя его от других революционеров. Запуская новый цикл стагнации.

Вырваться из такого круга крайне сложно. Он может длиться без конца.