Конвейер смерти Пригожина. "Вагнеровцы" выходят из тени

В конце сентября "повар Путина" Евгений Пригожин впервые признал причастность к созданию "ЧВК Вагнера", стал чаще вести себя как независимая политическая фигура и даже объявил об открытии "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге. Неформальная легализация "вагнеровцев" повлияла и на тональность сообщений о смерти наемников в Украине. С того момента, как Пригожин лично поучаствовал в похоронах одного из солдат, стало появляться все больше некрологов, в которых о причастности погибших к "ЧВК Вагнера" сообщается открытым текстом, а сами некрологи стали более подробными – хотя раньше о таких смертях, как правило, сообщалось неофициально и довольно скупо. Также с конца сентября в российских регионах стали массово хоронить военных из компании Пригожина, погибших еще за несколько месяцев до этого.

С 2014 года, когда "вагнеровцы" впервые были замечены в Украине, журналистам приходилось добывать информацию о них окольными путями – так же, как порой и родственникам самих погибших бойцов ЧВК. Правила игры были просты: отказ от публичности, невозможность рассчитывать на социальные гарантии и другии бонусы, положенные кадровым военным (хотя иногда можно попасть в хорошую клинику), все это – в обмен на солидную зарплату и щедрые компенсации в случае смерти.

Многое, если не все, изменилось осенью 2022 года. 24 сентября Евгений Пригожин лично принял участие в прощании с погибшим "вагнеровцем" Алексеем Нагиным и его похоронах. На церемонии прощания присутствовал даже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а состоялась она в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва".

Спустя два дня, 26 сентября, Пригожин впервые признал, что создал "ЧВК Вагнера". Ранее бизнесмен отрицал свою связь с "частной военной компанией" и даже судился по этому поводу с журналистами. Официально ЧВК запрещены российским законом и поныне.

В понедельник, 31 октября, Радио Свобода обратило внимание на необычный некролог "вагнеровцу" Игорю Степанову, погибшему 24 сентября в районе города Бахмут (бывший Артёмовск). Он был опубликовал в воскресенье, 30 октября, в районной газете "Красный октябрь" Волоконовского района Белгородской области. В некрологе, который был написан сыном Степана, подробно изложена биография погибшего, упомянуты войсковые части, в которых он служил, должность в ЧВК, описаны обстоятельства смерти.

"Отец тосковал по службе, с началом СВО помогал, как мог, боевым товарищам гуманитарной помощью. Добровольцем его не брали в силу возраста, и ему предложили пойти инструктором в частную военную компанию. Там он показал отличные результаты и отправился в должности командира разведотделения в составе штурмового отряда в район проведения боевых действий – ДНР, г. Артёмовск (Бахмут). При выполнении боевой задачи 24 сентября наш отец геройски погиб. Руководством ЧВК посмертно награждён крестом "За кровь и храбрость", – пишет на страницах "Красного октября" Владислав Степанов.

Радио Свобода изучило десятки сообщений о смерти "вагнеровцов", появившихся с начала российского вторжения в Украину. С 23 февраля по сентябрь таких новостей было совсем немного, а те, что появлялись, как правило были неофициальными и публиковались лишь в социальных сетях, как в российских, так и в украинских. После пригожинского "каминг-аута" новости, в которых региональные и даже федеральные СМИ открыто стали писать о причастности погибших к "ЧВК Вагнера", стали появляться практически каждый день – причем зачастую в них сообщалось о наемниках, погибших еще за несколько месяцев до публикации. О смерти того же Игоря Степанова "Красный октябрь" написал через месяц с лишним после того, как она произошла. Вслед за этим изданием о смерти Степанова написал белгородский сайт Fonar.tv, добавивший к сообщению новость о смерти Алексея Митченко из поселка Борисовский и также подчеркнув, что тот "являлся участником ЧВК "Вагнер". При этом первые неофициальные сообщения о смерти Митченко появились в соцсетях еще 7 октября. Митченко и Степанов погибли в один день, 24 сентября, во время одной из неудачных попыток штурма Бахмута.

"Ваха" и первые сообщения о погибших "зэках Вагнера"

С 23 февраля в русскоязычных СМИ было опубликовано лишь немногим больше 10 статей и заметок, в которых неофициально говорилось о причастности погибших к "ЧВК Вагнера".

24 мая Би-би-си сообщило о смерти в Украине генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева, который пилотировал штурмовик Су-25 и не успел катапультироваться, когда самолет был сбит. 2 июня российский телеграм-канал Grey Zone написал, что Боташев участвовал в войне в составе "авиационного отряда группы Вагнера".

9 июня сибирское издание "Курьер.Среда" написало о смерти в Украине снайпера Владимира Анданова по прозвищу "Ваха". "В последнее время "Ваха" работал в частной военной компании «Вагнера», – говорится в публикации. "Ваха" стал известен еще в 2014 году: он воевал в Донбассе добровольцем, участвовал в боях за Дебальцево и, как считают украинские журналисты, причастен к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново. В 2019 году Ваху заметили в Ливии.

В конце лета в "ЧВК Вагнера" стали активно вербовать заключенных российских колоний и тюрем. Не заставили себя ждать и сообщения об их гибели в Украине, правда обо всех таких случаях сообщалось неофициально или вскользь. 8 августа Никита Михалков в своей передаче "Бсесогон-ТВ" упомянул о смерти бывшего заключенного Константина Тулинова, назвав его бойцом ЧВК. 26 августа "Медиазона" рассказала о смерти в Украине осужденного на 10 лет Евгения Еременко из Петрозаводска. 2 сентября украинские телеграм-каналы написали о смерти бывшего заключенного Вячеслава Кочаса, а российское издание The Insider – о гибели Ивана Непаратова, осужденного на 25 лет за убийства. 22 сентября появились неофициальные сообщения о смерти Евгения Худякова, отбывавшего наказание за расправы над мирными жителями в Чечне во время второй чеченской войны. Наконец, 23 сентября о смерти "вагнеровца", завербованного в колонии, впервые открыто написало крупное и базирующееся в России СМИ: казанская "Бизнес газета" рассказала, как под Бахмутом погиб бывший лидер нижнекамской ОПГ "Кусковские" Игорь Куск.

До того, как Пригожин принял участие в торжественном прощании с Алексеем Нагиным, в российских региональных СМИ было и несколько сообщений о смерти не бывших заключенных, а "обычных" бойцов "ЧВК Вагнера" – но лишь в одном из них, посвященном жителю Свердловской области Алексею Конищеву, прямо и без обиняков говорилось о его службе в ЧВК. Остальные новости с упоминанием пригожинской "частной военной компании" либо появлялись в частных пабликах в соцсетях (как в случае с Евгением Свиридовым из Воронежа), либо в СМИ, но с уточнением, что данные о причастности погибшего к "вагнеровцам" являются "неофициальными" (новость о смерти Евгения Вараввы из Батайска). Наконец, 16 сентября башкирское издание NewsBash опубликовало сообщение о смерти в Украине уроженца республики Ильмира Давлетбаева: в статье "ЧВК Вагнера" не упоминается, но проиллюстрирована она фотографией траурного портрета военного с лежащими рядом "вагнеровскими" наградами.

Смена парадигмы

После того, как Евгений Пригожин в присутствии губернатора побывал на похоронах Алексея Нагина в Волгограде, признал, что создал "ЧВК Вагнера" и начал активно критиковать командование российской армии, сообщения в СМИ о смертях "вагнеровцев" с открытым упоминанием "частной военной компании" стали появляться одно за другим. Мы насчитали как минимум 16 таких новостных заметок, опубликованных за месяц с небольшим, с 27 сентября по 1 ноября.

На следующий день после похорон Нагина издание "Маяк Дельты" из Астраханской области сообщило о гибели Вахита Утепбаева. В заметке сказано, что Утепбаев отправился в Украину добровольцем, при этом упоминается, что он был посмертно награжден орденом "ЧВК Вагнера" "За кровь и храбрость". Утепбаев погиб еще 11 сентября и похоронен в родном селе Полдневом больше, чем две недели спустя, причем похороны сопровождались траурным митингом при участии местных чиновников.

В один день с Утепбаевым был убит и уроженец Ярославской области Андрей Трофимов – 3 октября о его гибели написало местное издание "ProГород". Как и в случае с Утепбаевым, прямо о службе Трофимова в "ЧВК Вагнера" журналисты не написали, но упомянули о посмертном награждении орденом "За кровь и храбрость".

Если в случае с Трофимовым и Утепбаевым об их гибели было официально сообщено с задержкой менее, чем в три недели, то некоторые некрологи бойцам "ЧВК Вагнера" были опубликованы в октябре с задержкой в месяцы по отношению к дате смерти.

30 октября о смерти уроженцев Набережных Челнов Артура Салимова и Олега Колчерина сообщил мэр города Наиль Магдеев. После этого новость распространили местные издания, причем в отличие от мэра, журналисты прямо указывали, что и Салимов и Колчерин воевали в рядах "ЧВК Вагнера". Мать Салимова рассказала в интервью, что он отправился в Украину в качестве бойца "частной военной компании" в июле. После двухнедельной подготовки он успел повоевать всего 10 дней и погиб, судя по свидетельству о смерти, 8 августа, в один день со своим другом Колчериным. Родным о гибели Салимова сообщили только 27 сентября.

Родившийся в Оренбургской области Тимур Батыров погиб в Луганске 21 августа и только 10 октября издание ProOren сообщило о его похоронах. В заметке прямо говорится, что Батырова "отправили штурмовиком” в рядах "ЧВК Вагнера". Как минимум в одном случае задержка между гибелью бойца "ЧВК Вагнера" и его похоронами составила больше пяти месяцев: 2 октября в паблике села Рыбное Рязанской области в сети Одноклассники появилась запись о прощании с "вагнеровцем" Русланом Шабиевым, погибшим еще 28 мая. В СМИ о его смерти не сообщалось, причины такой задержки с похоронами также неизвестна.

11 октября белгородское издание Бел.ru рассказало о похоронах Вадима Нефедова, погибшего 26 сентября. Статья проиллюстрирована наградами "ЧВК Вагнера". 12 октября батайский новостной портал написал о прошедших за день до этого похоронах Алексея Добрунова. Добрунов был убит через четыре дня, после того, как 21 сентября оказался на фронте. В статье он открыто атрибутирован как боец "ЧВК Вагнера". В тот же день издание из Улан-Уде сообщило о гибели 2 сентября при штурме Бахмута Виктора Никищенко, в заметке он назван разведчиком-гранатометчиком из “ЧВК Вагнера". 18 октября сайт "Ростов сегодня" написал о смерти Александра Зыбинского. Зыбинский, открыто названный в заметке бойцом "ЧВК Вагнера", погиб 7 октября, родственникам сообщили о его гибели 10 дней спустя. 22 октября ярославский портал 76.ru рассказал о предстоящих похоронах "вагнеровца" Михаила Быкова (убит 3 октября). В самом конце октября в Кировской области похоронили местного уроженца Романа Ищенко – в некрологе в местном издании он также назван бойцом "ЧВК Вагнера". О гибели Владимира Шамсутдинова тверское издание Tverigrad сообщало еще 16 сентября, но о том, что он служил в штурмовой бригаде "ЧВК Вагнера" стало публично известно только месяц спустя – поводом для новой заметки стало открытие памятной доски в честь Шамсутдинова на стене школы.

Во многих из перечисленных выше случаев публикации некрологов "вагнеровцам" в региональных сми связаны с только что состоявшимися или еще предстоящими похоронами, причем фактически они могли погибнуть в диапазоне от нескольких дней до полугода до этого. Связана ли почти одновременная доставка тел погибших бойцов пригожинской военной компании для погребения с его официальным признанием существования "ЧВК Вагнера", остается неясным.

Переход от намеков и таинственности к прямым формулировкам в новостях, связанных с Пригожиным и "ЧВК Вагнера", может быть прямым отражением роста его влияния в Кремле. Впрочем, как говорит в интервью телеканалу "Настоящее время" эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников, растущие на глазах амбиции "повара Путина" могут ему навредить:

"Сейчас у него получается очень многое. Да, он сейчас нужен Путину, потому что Путину любой ценой нужна именно военная эффективность. … Кочующий бандит сейчас на наших глазах превращается в стационарного. Станет ли он конкурентом Путина? Думаю, что у Путина пока все-таки есть рычаги управления страной. Он его [Пригожина] использует, и он же может его убрать при том объеме власти, который есть у Путина, когда ему это понадобится. Скорее всего, примерно так и будет. Но многое зависит от того, насколько искусно Пригожин будет [действовать] с самим Путиным, насколько успешно он будет доказывать свою состоятельность и отсутствие дальнейших политических амбиций. Это может ему повредить".

Сам Пригожин 1 ноября снова выступил с заявлением – на этот раз после вопроса о том, допускает ли он, что его могут привлечь к уголовной ответственности за деятельность "ЧВК Вагнера" по статье "наемничество". Ответа на этот вопрос создатель собственной мини-армии (пусть и курируемой, по данным независимых расследований, российской военной разведкой) не дал – вместо этого предложив критикам "закрыть рты", "взять автоматы" и начать самим "убивать врагов".